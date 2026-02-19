Vorteilswelt
Düsterer Pastor

Trailer zeigt Van der Beek in seiner letzten Rolle

Society International
19.02.2026 14:41
Porträt von krone.at
Von krone.at

Wenige Wochen nach seinem Tod wird James Van Der Beek in einer seiner letzten Rollen auf der Leinwand zu sehen sein. 

Am 13. März kommt der Thriller „The Gates“ in die US-Kinos, wie es vom Studio Lionsgate heißt. Wie der kürzlich veröffentlichte Trailer verrät, wird Van Der Beek in dem Streifen als düsterer Pastor zu sehen sein.

Im Thriller „The Gates“ geht es um drei Freunde, die in einer Wohnanlage ungewollt Zeugen eines Mordes werden.

James Van der Beek drehte vor seinem Tod den Thriller „The Gates“.
James Van der Beek drehte vor seinem Tod den Thriller „The Gates".

Van Der Beek als Pastor Jacob nimmt das Trio ins Visier. Um zu überleben, müssen sich die drei nicht nur ihm stellen, sondern auch der misstrauischen Nachbarschaft.

Schauspieler wurde 48 Jahre alt
Van Der Beek starb vor einer Woche mit 48 Jahren. Im November 2024 hatte der sechsfache Vater eine Darmkrebserkrankung öffentlich gemacht. Die Hit-Serie „Dawson‘s Creek“ machte ihn in den 90er-Jahren über Nacht zum Teenie-Star.

Society International
19.02.2026 14:41
