Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Witwe enthüllt:

Van der Beek sagte 2 Tage vor seinem Tod erneut Ja

Society International
18.02.2026 08:12
(Bild: AP/Richard Shotwell)
Porträt von Christian Thiele
Von Christian Thiele

Es ist gleichzeitig rührend und unsagbar traurig: Nur zwei Tage vor James Van Der Beeks Tod gaben sich der „Dawson’s Creek“-Star und seine Frau Kimberly noch einmal das Jawort. 

0 Kommentare

Die Witwe verriet jetzt in einem neuen Interview mit dem Magazin „People“, wie das zweite Ehegelübde angelaufen war: „Unsere Freunde haben uns neue Ringe besorgt, unser Schlafzimmer mit Blumen und Kerzen geschmückt und waren als Zeugen mit dabei.“

„Wunderschön und rührend“
Die ehemalige Film-Produzentin und Mutter von Van Der Beeks sechs Kindern beschrieb die Zeremonie als „einfach, wunderschön und rührend“.

Auf Instagram machte James Van der Beek seiner Frau im letzten Jahr eine rührende Liebeserklärung:

Sie verriet, dass ein guter Freund namens Poranguí mehrere Instrumente gleichzeitig spielen kann und „die wundervollste Musik gemacht hat“. Das Abschlusslied „Somewhere Over the Rainbow“ sorgte für viele Tränen.

Laut Kimberly waren alle ihre engen Freunde und Familienmitglieder, die es nicht vor Ort geschafft hatten, per Zoom mit zugeschaltet.

Seit 2010 verheiratet
Das Paar hatte sich ursprünglich am 1. August 2010 das Jawort gegeben. Ihre älteste Tochter Olivia kam ein Jahr später zur Welt, ihre jüngeren Geschwister Annabel (12), Emilia (9), Gwendolyn (7), Joshua (13) und Jeremiah (4) folgten.

Lesen Sie auch:
Hollywood steht zusammen: Nach dem Krebstod von James Van Der Beek sammeln Tausende für seine ...
Welle der Solidarität
Millionen für James Van Der Beeks sechs Kinder
13.02.2026
Foto rührt zu Tränen
Ribeiro: „Letzter Abschied“ von James Van der Beek
13.02.2026

Im August 2023 wurde der Schauspieler mit Darmkrebs diagnostiziert. Van der Beek starb am 11. Februar im Alter von 48 Jahren.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Society International
18.02.2026 08:12
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Unerlaubt am Catwalk
Wiener Designer schleicht sich bei Plein-Show ein
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Motorradhersteller KTM steigt aus Partnerfirma aus
189.115 mal gelesen
Der Motorradhersteller aus dem Innviertel trennt sich von seinen Anteilen an der Designagentur ...
Olympia
Medaille Nummer 14! Gstrein rast zu Slalom-Silber
134.507 mal gelesen
Fabio Gstrein raste sensationell zu Olympia-Silber.
Wirtschaft
KiK schließt auch in Österreich weitere Filialen
112.635 mal gelesen
Krone Plus Logo
KiK schließt in Österreich Filialen.
Innenpolitik
Krankenkasse für Migranten wäre „Schuss ins Knie“
1432 mal kommentiert
Der oberösterreichische FPÖ-Chef Manfred Haimbuchner ließ mit einem Vorschlag aufhorchen, mit ...
Innenpolitik
Lieber keine lustigen Reden am Aschermittwoch
1197 mal kommentiert
Kanzler Stocker, FPÖ-Chef Kickl: Eine Pointe jagt die andere.
Außenpolitik
Russen sind „blind“: Ukrainer rücken plötzlich vor
1146 mal kommentiert
Die Ukrainer dürften einen vorläufigen Technologie-Vorteil ausgenutzt haben.
Mehr Society International
Witwe enthüllt:
Van der Beek sagte 2 Tage vor seinem Tod erneut Ja
Der Boss ist wütend!
Springsteen: Protesttour bis vor Trumps Haustür!
Im Alter von 85 Jahren
Deutscher Fernsehstar Lambert Hamel gestorben
Strenges Geheimrezept
75 und topfit: So bleibt Jane Seymour in Form!
Sie ist Model & Gräfin
Gucci-Erbe küsst fesche Tochter von Oscarregisseur
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf