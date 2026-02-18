Van der Beek sagte 2 Tage vor seinem Tod erneut Ja

Es ist gleichzeitig rührend und unsagbar traurig: Nur zwei Tage vor James Van Der Beeks Tod gaben sich der „Dawson’s Creek“-Star und seine Frau Kimberly noch einmal das Jawort.
Die Witwe verriet jetzt in einem neuen Interview mit dem Magazin „People“, wie das zweite Ehegelübde angelaufen war: „Unsere Freunde haben uns neue Ringe besorgt, unser Schlafzimmer mit Blumen und Kerzen geschmückt und waren als Zeugen mit dabei.“
„Wunderschön und rührend“
Die ehemalige Film-Produzentin und Mutter von Van Der Beeks sechs Kindern beschrieb die Zeremonie als „einfach, wunderschön und rührend“.
Auf Instagram machte James Van der Beek seiner Frau im letzten Jahr eine rührende Liebeserklärung:
Sie verriet, dass ein guter Freund namens Poranguí mehrere Instrumente gleichzeitig spielen kann und „die wundervollste Musik gemacht hat“. Das Abschlusslied „Somewhere Over the Rainbow“ sorgte für viele Tränen.
Laut Kimberly waren alle ihre engen Freunde und Familienmitglieder, die es nicht vor Ort geschafft hatten, per Zoom mit zugeschaltet.
Seit 2010 verheiratet
Das Paar hatte sich ursprünglich am 1. August 2010 das Jawort gegeben. Ihre älteste Tochter Olivia kam ein Jahr später zur Welt, ihre jüngeren Geschwister Annabel (12), Emilia (9), Gwendolyn (7), Joshua (13) und Jeremiah (4) folgten.
Im August 2023 wurde der Schauspieler mit Darmkrebs diagnostiziert. Van der Beek starb am 11. Februar im Alter von 48 Jahren.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.