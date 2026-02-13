Millionen für James Van Der Beeks sechs Kinder

Insgesamt kamen auf der Plattform GoFundMe bereits über zwei Millionen Dollar zusammen – mehr als 40.000 Menschen wollen den sechs Kindern des Serien-Stars aus Dawson‘s Creek in dieser schweren Zeit helfen. In dem Aufruf auf der Plattform GoFundMe hieß es, die teure Krebsbehandlung habe das Vermögen der Familie aufgezehrt. Die Organisatoren der Kampagne bedankten sich bei den vielen Spendern für ihre Unterstützung.