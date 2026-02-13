Vorteilswelt
Welle der Solidarität

Millionen für James Van Der Beeks sechs Kinder

Society International
13.02.2026 12:00
Hollywood steht zusammen: Nach dem Krebstod von James Van Der Beek sammeln Tausende für seine ...
Hollywood steht zusammen: Nach dem Krebstod von James Van Der Beek sammeln Tausende für seine sechs Kinder – auch Steven Spielberg zeigte mit einer großzügigen Spende Herz.(Bild: Van Der Beek)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Was für eine Welle der Anteilnahme! Nach dem tragischen Krebstod von „Dawson’s Creek“-Star James Van Der Beek (48) sammelt ganz Hollywood für seine Familie – und selbst Regie-Legende Steven Spielberg greift tief in die Tasche! Gemeinsam mit Ehefrau Kate Capshaw spendete er laut dem Branchenblatt „The Hollywood Reporter“ 25.000 Dollar.

Insgesamt kamen auf der Plattform GoFundMe bereits über zwei Millionen Dollar zusammen – mehr als 40.000 Menschen wollen den sechs Kindern des Serien-Stars aus Dawson‘s Creek in dieser schweren Zeit helfen. In dem Aufruf auf der Plattform GoFundMe hieß es, die teure Krebsbehandlung habe das Vermögen der Familie aufgezehrt. Die Organisatoren der Kampagne bedankten sich bei den vielen Spendern für ihre Unterstützung.

Großer Spielberg-Fan
Wie es in US-Berichten hieß, war die Hauptfigur Dawson Leery, die Van Der Beek in der Kultserie „Dawson‘s Creek“ spielte, ein großer Steven-Spielberg-Fan. Offiziell zusammengearbeitet haben Van Der Beek und Spielberg demnach nie.

Van Der Beek hinterlässt sechs Kinder
Die Hit-Serie ums Erwachsenwerden, mit Liebessorgen und Teen-Ängsten, zog über sechs Staffeln (1998-2003) hinweg ein Millionenpublikum in ihren Bann. Newcomer Van Der Beek wurde über Nacht zum Teenie-Star.

Am Mittwoch starb der Schauspieler mit 48 Jahren. Im November 2024 hatte der sechsfache Vater eine Darmkrebserkrankung öffentlich gemacht. „Es ist Krebs“, schrieb der damals 47-Jährige auf Instagram.

Nach der Scheidung von seiner ersten Frau, Schauspielerin Heather McComb, heiratete er 2010 die Produzentin Kimberly Brook. Einen Monat nach der Hochzeit kam ihre erste Tochter zur Welt, gefolgt von drei weiteren Mädchen und zwei Buben. Viele Kolleginnen und Kollegen drückten ihre Trauer aus und zollten dem Serien-Star Tribut.

Society International
13.02.2026 12:00
