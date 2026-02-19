Gefängnisse sollen enger mit Psychiatrien arbeiten

Es sei prognostisch nicht immer leicht zu erkennen, ob eine Eigengefährdung vorliege. „Aber es gibt hier Checklisten, Einschätzungslisten, die in der Justizanstalt Josefstadt, angewendet werden“, sagte sie. „Und diese Einstufungen sind so vorgenommen worden. Und wenn der Sachverständige sagt, dass hier keine Beanstandung ist, dann kann ich das nur zur Kenntnis nehmen.“ Es sei jedoch eine generelle Frage, „wie mit solchen Menschen umgegangen wird“, so Sporrer – „vor allem, wenn sie nicht einsichtig sind auf eine Medikamentierung oder Therapie in den psychiatrischen Anstalten.“