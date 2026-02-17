Wachebeamte retteten Häftling nach Überdosis

Eine dramatische Rettungsaktion hatte sich, wie am Dienstag bekannt wurde, in der Vorwoche in der Justizanstalt Suben zugetragen. Bei einem Häftling war nach einer Überdosis Drogen offenbar das Herz-Kreislaufsystem zusammengebrochen. Wachebeamten gelang es, den reglosen Mann erfolgreich wiederzubeleben.
Es ist der Aufmerksamkeit des Wachepersonals in der Justizanstalt Suben zu verdanken, dass ein Häftling noch am Leben ist. Der Mann war nach dem illegalen Konsum von Drogen bereits leblos gewesen. Die Wächtern reagierten prompt. Aufgrund des raschen und beherzten Eingreifens, gelang es ihnen, den Insassen erfolgreich wiederzubeleben.
Außer Lebensgefahr
Ein zu Hilfe gerufener Notarzt setzte kurz darauf die Betreuung des Häftlings fort. Der gesundheitliche Zustand des Mannes soll mittlerweile übrigens wieder so stabil sein, dass keine Lebensgefahr mehr besteht.
Auf welche Weise er überhaupt zu den Drogen gekommen war, ist noch immer Gegenstand von Ermittlungen. Das Suchtgift dürfte jedenfalls auf illegale Weise in die Haftanstalt eingeschmuggelt worden sein.
