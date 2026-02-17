Wachebeamte retteten Häftling nach Überdosis

Es ist der Aufmerksamkeit des Wachepersonals in der Justizanstalt Suben zu verdanken, dass ein Häftling noch am Leben ist. Der Mann war nach dem illegalen Konsum von Drogen bereits leblos gewesen. Die Wächtern reagierten prompt. Aufgrund des raschen und beherzten Eingreifens, gelang es ihnen, den Insassen erfolgreich wiederzubeleben.