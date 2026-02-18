Schwere Vorwürfe nach Suizid in Justizanstalt

„Krankengeschichte und E-Mails ignoriert“

„Die Nachricht vom Suizid hat mich getroffen wie ein Blitz“, so der Vater von Thomas im Gespräch mit der „Krone“ letzte Woche. „Das war nicht mein Sohn, sondern eine oder mehrere der Stimmen in seinem Kopf, die zu stark geworden sind.“ Er ist überzeugt davon, dass der Tod seines ältesten Kindes verhindert hätte werden können. Sein Anwalt geht von „grob fahrlässiger oder schuldhafter Handlung von Justizbeamten aus“, da diese weder die eindeutige Krankengeschichte noch die E-Mails der Eltern ernst genommen hätten.