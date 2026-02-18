Karlau: Doch keine Einzelzellen mehr für Häftlinge

Eigentlich wurde die Grazer Karlau, das drittgrößte Gefangenenhaus Österreichs, so umgebaut, dass jeder Insasse seine Haft in einer Einzelzelle absitzen darf – wofür die Reduzierung etlicher Haftplätze in Kauf genommen wurde. Doch was gut gemeint war, spielt sich so nicht. Denn das Hochsicherheitsgefängnis platzt aus allen Nähten!