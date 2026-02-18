Karlau: Doch keine Einzelzellen mehr für Häftlinge

Arsenal gegen Wolverhampton ab 21 Uhr LIVE
Premier-League-Ticker
Weil die Zahl geistig abnormer Insassen weiter steigt, muss in der Grazer Karlau (Steiermark) eine sechste (!) forensisch-therapeutische Abteilung eröffnet werden. Das sorgt natürlich für Probleme!
Eigentlich wurde die Grazer Karlau, das drittgrößte Gefangenenhaus Österreichs, so umgebaut, dass jeder Insasse seine Haft in einer Einzelzelle absitzen darf – wofür die Reduzierung etlicher Haftplätze in Kauf genommen wurde. Doch was gut gemeint war, spielt sich so nicht. Denn das Hochsicherheitsgefängnis platzt aus allen Nähten!
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.