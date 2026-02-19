Vorteilswelt
Revolte im Almtal

„Kämpfen um Kasberg, während der Landesrat feiert“

Oberösterreich
19.02.2026 19:00
Klaus Kramesberger, Bürgermeister von Grünau, ist federführend bei der Kritik. Er hat aber auch ...
Klaus Kramesberger, Bürgermeister von Grünau, ist federführend bei der Kritik. Er hat aber auch jede Menge prominente Mitstreiter.(Bild: Krone KREATIV/Horst Einöder/Wolfgang Spitzbart)
Porträt von Vera Lischka
Von Vera Lischka

Vier Gemeindepolitiker gegen die Landesregierung – und Markus Achleitner (ÖVP) wird dabei heftig in die Mangel genommen. Welcher Bürgermeister wegen des Skigebiets im Almtal (OÖ) auf die Barrikaden geht und welche prominenten Mitstreiter er gefunden hat – die „Krone“ sprach mit den Beteiligten.

0 Kommentare

Johann Mitterlehner (ÖVP) aus Vorchdorf, Klaus Kramesberger (SPÖ) aus Grünau, Leopold Bimminger (ÖVP) aus Pettenbach sowie Christof Bammer (ÖVP) aus Scharnstein: Drei Schwarze und ein Roter kämpfen für dieselbe Sache. Das bevorstehende Aus des Kasbergs schweißt zusammen, und die drei Bürgermeister samt einem Vize der Almtalgemeinden wollen das verhindern.

Oberösterreich
19.02.2026 19:00
