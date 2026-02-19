„Kämpfen um Kasberg, während der Landesrat feiert“

Vier Gemeindepolitiker gegen die Landesregierung – und Markus Achleitner (ÖVP) wird dabei heftig in die Mangel genommen. Welcher Bürgermeister wegen des Skigebiets im Almtal (OÖ) auf die Barrikaden geht und welche prominenten Mitstreiter er gefunden hat – die „Krone“ sprach mit den Beteiligten.