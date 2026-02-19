„Kämpfen um Kasberg, während der Landesrat feiert“
Revolte im Almtal
Vier Gemeindepolitiker gegen die Landesregierung – und Markus Achleitner (ÖVP) wird dabei heftig in die Mangel genommen. Welcher Bürgermeister wegen des Skigebiets im Almtal (OÖ) auf die Barrikaden geht und welche prominenten Mitstreiter er gefunden hat – die „Krone“ sprach mit den Beteiligten.
Johann Mitterlehner (ÖVP) aus Vorchdorf, Klaus Kramesberger (SPÖ) aus Grünau, Leopold Bimminger (ÖVP) aus Pettenbach sowie Christof Bammer (ÖVP) aus Scharnstein: Drei Schwarze und ein Roter kämpfen für dieselbe Sache. Das bevorstehende Aus des Kasbergs schweißt zusammen, und die drei Bürgermeister samt einem Vize der Almtalgemeinden wollen das verhindern.
