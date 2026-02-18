Lecher Speedspezialistin zeigt im „Riesen“ auf

Einen intensiven Renntag hatten Vorarlbergs Alpin-Asse am Mittwoch! Jakob Greber, Moritz Zudrell und Leo Heim waren bei einem FIS-Riesentorlauf im Glungezer im Einsatz. Der Mellauer Noel Zwischenbrugger bestritt in Bosnien sogar zwei Europacup-Rennen und auf der Koralpe bewiesen zwei VSV-Damen, dass sie nicht nur in den Speedbewerben schnell sein können.
„Ich werde auch ein paar Riesentorläufe bestreiten, um im Rennrhythmus zu bleiben“, hatte Jakob Greber verraten, nachdem der Mellauer noch 34 Tage warten muss, ehe er in Schladming beim Europacupfinale um ein fixes Weltcupticket für die neue Slalom-Saison fahren kann. Den ersten „Riesen“ bestritt der 22-Jährige dann gleich gestern am Glungezer. Mit 4,55 Sekunden Rückstand auf Sieger Oliver Florin (Sz) reichte es aber nur zu Rang 40. Deutlich besser: der Kleinwalsertaler Leo Heim (+1,33) und der Silbertaler Moritz Zudrell (+1,37) auf den Plätzen neun und zehn.
Zwei Rennen an einem Tag
Neuschneemassen und der Wetterbericht für heute sorgte dafür, dass am Mittwoch in Bjelasnica (Bos) zwei Europacup-Super-Gs der Herren auf verkürzter Strecke gefahren wurden. Während Lenz Haechler und Lars Rösti für zwei Schweizer Siege sorgten, lief es für Noel Zwischenbrugger nicht wie erhofft. Im ersten Rennen holte der Mellauer als 25. sechs Punkte, in der zweiten Entscheidung ging er als 40. leer aus.
Zegg mit starkem Auftritt
Ihre Qualitäten als Riesentorläuferin stellte gestern die Lecher Speedexpertin Leonie Zegg unter Beweis. Bei einem FIS-Rennen auf der Koralpe holte sich die 21-Jährige Rang vier, nur 0,69 Sekunden hinter Siegerin Anna Schilcher. Mit der Sibratsgfällerin Vanessa Nußbaumer (8./ +1,21) fuhr eine weitere Vorarlbergerin in den Top-10.
