Lecher Speedspezialistin zeigt im „Riesen“ auf

„Ich werde auch ein paar Riesentorläufe bestreiten, um im Rennrhythmus zu bleiben“, hatte Jakob Greber verraten, nachdem der Mellauer noch 34 Tage warten muss, ehe er in Schladming beim Europacupfinale um ein fixes Weltcupticket für die neue Slalom-Saison fahren kann. Den ersten „Riesen“ bestritt der 22-Jährige dann gleich gestern am Glungezer. Mit 4,55 Sekunden Rückstand auf Sieger Oliver Florin (Sz) reichte es aber nur zu Rang 40. Deutlich besser: der Kleinwalsertaler Leo Heim (+1,33) und der Silbertaler Moritz Zudrell (+1,37) auf den Plätzen neun und zehn.