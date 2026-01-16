ÖSV-Riesentorläufer am Weg zum Super-G-Spezialist?

Nach den beiden Damen-Abfahrt am Pass Thurn haben nun die Herren übernommen. Und wie! Der Steirer Fabian Bachler feiert im Super-G seinen ersten Europacuperfolg. Auf Platz fünf landet mit dem Vorarlberger Noel Zwischenbrugger ein weiterer Österreicher – der bislang eher im Riesentorlauf für Topergebnisse zuständig war.
„Im ersten Moment war die Freude gar nicht so groß, da sicher noch mehr möglich gewesen wäre“, gestand Noel Zwischenbrugger, nachdem er beim Europacup-Super-G am Pass Thurn 0,57 Sekunden hinter seinem ÖSV-Teamkollegen Fabian Bachler, der seinen ersten Europacupsieg überhaupt landete, Rang fünf holen konnte – bisher hatte der Mellauer einen 13. Rang in Santa Caterina (It) als bestes Ergebnis in dieser Disziplin zu Buche stehen.
„Wenn mir aber davor jemand gesagt hätte, dass ich Fünfter werde, hätte ich es auf jeden Fall genommen.“ Vorige Woche hatte der 24-Jährige drei Super-G-Tage in Saalbach absolviert. „Da hatten wir gewaltige Verhältnisse, konnten uns ideal vorbereiten“, erzählt der Riesentorlauf-Spezialist, der auch im Super-G immer konkurrenzfähiger wird. „Da ist echt gut was weitergegangen.“
Schladming oder Verbier, das ist die Frage!
Wie es beim Atomic-Pilot in Sachen Renneinsätzen weitergeht, ist offen. „Fix ist, dass ich kommende Woche die zwei EC-Riesenslaloms in Turnau fahre“, verrät Noel. „Danach werde ich mich mit den Trainern zusammensetzen und überlegen, ob ich in Schladming den Weltcup-Riesen bestreite oder bei den Europacup-Super-Gs in Verbier starte.“ In der EC-Disziplinenwertung liegt der Wälder als Achter aktuell nur 26 Punkte hinter einem Weltcup-Fixplatz.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.