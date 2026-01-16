ÖSV-Riesentorläufer am Weg zum Super-G-Spezialist?

Schladming oder Verbier, das ist die Frage!

Wie es beim Atomic-Pilot in Sachen Renneinsätzen weitergeht, ist offen. „Fix ist, dass ich kommende Woche die zwei EC-Riesenslaloms in Turnau fahre“, verrät Noel. „Danach werde ich mich mit den Trainern zusammensetzen und überlegen, ob ich in Schladming den Weltcup-Riesen bestreite oder bei den Europacup-Super-Gs in Verbier starte.“ In der EC-Disziplinenwertung liegt der Wälder als Achter aktuell nur 26 Punkte hinter einem Weltcup-Fixplatz.