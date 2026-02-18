„Wir haben bestimmt alle schon Mensch gefressen“

Von Verschwörungserzählungen geblendet

Für Aufsehen sorgte etwa schon vor Jahren ein Video, in dem Naidoo Thesen der US-amerikanischen QAnon-Verschwörungsideologie verbreitete, wonach angeblich Kindern in satanischen Ritualen Blut abgezapft werde. Zudem vertrat er in der Vergangenheit die Ansicht, dass die Erde nicht rund sei.

Im April 2022 überraschte der Musiker aus Mannheim dann mit einem Video, in dem er sich entschuldigte und von extremen Positionen distanzierte. Er sei von Verschwörungserzählungen „geblendet“ gewesen, erklärte er damals. Naidoo zog sich von den großen Bühnen zurück.