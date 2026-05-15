Schauspieler Laurence Rupp:„Cannes? Oag, Oida!“

Es ist eine heftige Rolle: „Ich hatte in der Vergangenheit schon einmal ein Angebot mit ähnlicher Thematik, da habe ich abgesagt, weil ich irgendwie Bauchweh dabei hatte. Aber bei Marie wusste ich, dass ich ihr vertrauen kann“, erzählt Rupp im „Krone“-Interview. Und erklärt: „Meine größte Angst war, dass ich keinen emotionalen Zugang zu der Figur finde. Das ist aber bei solchen Rollen wichtig, weil es sonst hölzern wird und nicht funktioniert. Wir wollten zeigen, dass es eben nicht immer DER psychisch kranke Stereotyp ist. Denn die Realität ist leider oft so, dass man eben nicht glauben kann, dass ,der‘ das ist.“ Die Thematik rund um Gewalt und Lügen habe ihn längere Zeit nicht losgelassen. Dennoch sei es ein tolles Projekt gewesen: „Das werde ich immer im Herzen tragen.“