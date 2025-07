Rückkehr auf die Bühne: Xavier Naidoo gibt Konzert

Die Konzertagentur Live Nation kündigte ein Konzert von Naidoo mit dem Titel „Bei meiner Seele“ in der Kölner Lanxess Arena am 16. Dezember an. „Xavier Naidoo live mit Band! Am 16.12.2025 spielt Xavier sein einziges Konzert des Jahres in der Lanxess Arena Köln – mit all seinen großen Hits“, schrieb der Sänger auf seiner Instagramseite. Der Vorverkauf startet demnach am Dienstag (8. Juli).