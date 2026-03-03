Stopptafel beendete Flucht aus dem Gefängnis

Was lernen wir aus dieser Geschichte? Immer brav an die Verkehrsregeln halten! Denn für einen flüchtigen Häftling bedeutete das Missachten einer Stopptafel das Ende seiner Freiheit. Denn nur deshalb waren Polizisten auf ihn aufmerksam geworden. Dass er dann noch wegrasen und weglaufen wollte, brachte ihm nichts mehr.