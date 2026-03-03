Stopptafel beendete Flucht aus dem Gefängnis

Was lernen wir aus dieser Geschichte? Immer brav an die Verkehrsregeln halten! Denn für einen flüchtigen Häftling bedeutete das Missachten einer Stopptafel das Ende seiner Freiheit. Denn nur deshalb waren Polizisten auf ihn aufmerksam geworden. Dass er dann noch wegrasen und weglaufen wollte, brachte ihm nichts mehr.
Ein 46-Jähriger aus Ansfelden fuhr mit seinem Auto am Montag gegen 13.30 Uhr auf der Traunuferstraße in Haid. Dabei wurde er von einer Streife beim Missachten einer Stopptafel beobachtet. Aufgrund dessen wollten die Beamten den Mann zu einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle anhalten. Anstatt stehenzubleiben, flüchtete der 46-Jährige jedoch und bog in eine Querstraße ein.
Flucht zu Fuß fortgesetzt
Die Beamten nahmen mittels Blaulicht und Folgetonhorn die Verfolgung auf. In einer Sackgasse stellte der Lenker den Wagen ab und flüchtete zu Fuß über einen kurzen Feldweg. Schließlich konnte der Flüchtige in der Traunuferstraße eingeholt und gesichert werden.
Zurück in die Zelle
Schnell stellen die Polizisten fest, dass es sich bei dem 46-Jährigen um einen nicht zurückgekehrten Strafgefangenen handelte und nahmen den Mann trotz heftigem Widerstand fest. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der 46-Jährige in die Justizanstalt Linz, wo er abgehauen war, eingeliefert.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.