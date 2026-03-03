Sport hautnah! Klick-Rekorde und begeisternde App

Downloaden und die WM genießen!

Ein kleiner Meilenstein für die größte Sportredaktion des Landes, ein Appetithappen auf das, was die „Krone“ ihrer Leserschaft und Community während der WM-Endrunde täglich servieren wird. Ein neunköpfiges Reporter-Team teilt sich auf die Vereinigten Staaten auf, um mit einer vielfältigen, aktuellen und faktenorientierten Berichterstattung inklusive einer großen Portion Lokalkolorit das Spektakel einzufangen. Unser „Krone“-WM-Tagebuch garantiert spannende Einblicke hinter die Kulissen, die Sportkrone-App lässt Sie ebenfalls hautnah am Großereignis teilhaben. Downloaden und die WM genießen!