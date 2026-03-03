Sport hautnah! Klick-Rekorde und begeisternde App

Nach den Winterspielen ist vor der Fußball-WM, in 100 Tagen wird das Großereignis in Nordamerika feierlich eröffnet! Der Sport in Österreich blüht auf, mit der „Krone“ sind Sie hautnah dran am Geschehen – auch dank der neu überarbeiteten sportkrone-App. Downloaden und genießen! Eine Kolumne von „Krone“-Sportchef Peter Moizi ...
Ein letzter Rückblick auf die Winterspiele, bevor unser WM-Countdown das nächste Großereignis, das 100 Tage vor dem Anpfiff leider unter keinem guten Stern steht, einleitet. Obwohl in Italien nie wirklich mitreißende Olympia-Stimmung aufkam, bewegten die österreichischen Erfolge rund um die fünf Gold-Medaillen die rot-weiß-roten Fans. Selbst Randsportarten bejubelten traumhafte Einschaltquoten, die „Krone“ darf ebenfalls auf eine sensationelle Resonanz auf die Berichterstattung stolz sein:
Die Storys, Reels und Bilder auf unseren Social-Media-Kanälen wurden über 30 (!) Millionen Mal geklickt, knapp 600 Artikel auf www.sportkrone.at erreichten über zehn Millionen Aufrufe. Rekord-Klicks!
Auf insgesamt 240 Seiten wurde im – Ihrer „Krone“ täglich beiliegenden – Extra Olympia in allen Facetten beleuchtet.
Downloaden und die WM genießen!
Ein kleiner Meilenstein für die größte Sportredaktion des Landes, ein Appetithappen auf das, was die „Krone“ ihrer Leserschaft und Community während der WM-Endrunde täglich servieren wird. Ein neunköpfiges Reporter-Team teilt sich auf die Vereinigten Staaten auf, um mit einer vielfältigen, aktuellen und faktenorientierten Berichterstattung inklusive einer großen Portion Lokalkolorit das Spektakel einzufangen. Unser „Krone“-WM-Tagebuch garantiert spannende Einblicke hinter die Kulissen, die Sportkrone-App lässt Sie ebenfalls hautnah am Großereignis teilhaben. Downloaden und die WM genießen!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.