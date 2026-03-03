Große Veränderungen vor Auftakt in die F1-Saison

„Overtake Mode“ statt DRS

Der Batterie wird auch durch das Aus der Überholhilfe DRS eine größere Relevanz zuteil. Nun können Piloten, die weniger als eine Sekunde hinter dem Vordermann liegen, im „Overtake Mode“ per Knopfdruck kurzfristig mehr elektrische Leistung abrufen – sofern sie vorhanden ist. Verteidigt werden könnte ein Überholmanöver wie schon in den Jahren zuvor per manueller Energieabgabe. Der neue „Boost Button“ ist voreinstellbar. Er kann entweder zu einem beliebigen Zeitpunkt der Runde kurz maximale Energie freisetzen oder mit einem vor dem Rennen ausgewählten Setting weniger stark sein und dafür öfter verwendet werden. Da das Aufladen der Batterie stark von der Streckencharakteristik abhängt, müssen die Teams ihre Strategie im Energiemanagement stetig anpassen.