Bei Ball nur für Frauen „brannte“ eine Männerpuppe

Bei Veranstaltungen des Welser Frauenkollektivs „Sister:hood“ sind Männer absolut unerwünscht. Nur Flinta-Personen (Frauen, Lesben, Inter-, Non-Binary-, Trans- oder Agender-Personen) dürfen kommen. So war es auch bei der „Girls Night Out“ im Schlachthof, bei der eine männliche Puppe im Mittelpunkt stand.
Zum mittlerweile dritten Mal veranstaltete das Welser Frauenkollektiv „Sister*hood“ in Oberösterreich ein Event, bei dem ausschließlich Frauen der Eintritt gewährt wird. Männer sind absolut tabu. Nicht einmal der Kameramann des Lokalsenders „WT1“ durfte bei der Veranstaltung unter dem Motto „Ballsaal triff Hexenzirkel“ im Schlachthof filmen.
„Wir wollen unseren eigenen Freiraum haben und mussten wieder ein paar Männer an der Kasse abweisen“, freut sich Laurien Scheinecker vom Organisationsteam über das große Interesse und rund 200 Ballbesucherinnen.
„Feuer“ mit LED-Lichtern
Besonders provokativ war diesmal die Mitternachtseinlage, bei der eine hässliche, männliche Puppe symbolisch angezündet wurde. „Wir haben die Puppe in Anspielung an den Epstein-Skandal ,Jeffrey’ genannt. Die Besucherinnen haben Zettel anbringen können, mit Dingen, die sie stören oder nerven. Dann haben wir die Puppe symbolisch mit LED-Lichtern angezündet“, schildert Scheinecker.
Das nächste Event steht schon fest. Es steigt am 4. Juli.
