Bei Ball nur für Frauen „brannte“ eine Männerpuppe

„Feuer“ mit LED-Lichtern

Besonders provokativ war diesmal die Mitternachtseinlage, bei der eine hässliche, männliche Puppe symbolisch angezündet wurde. „Wir haben die Puppe in Anspielung an den Epstein-Skandal ,Jeffrey’ genannt. Die Besucherinnen haben Zettel anbringen können, mit Dingen, die sie stören oder nerven. Dann haben wir die Puppe symbolisch mit LED-Lichtern angezündet“, schildert Scheinecker.