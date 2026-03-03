Duell mit Lanze: Streit in Waschanlage eskalierte

„Aufregende Situation“ auf Video gebannt

Er führt das Video vor, das das hoch spannende Duell um die Waschlanze minutiös aufzeichnete, mit jedem Schlag und jeder Geste. „Die Situation war sehr aufregend, für beide offenbar“, sagt einer der Verteidiger. „Aber selten sind wir in der glücklichen Lage, eine Videoaufzeichnung zu haben“, ergänzt sein Kollege.

„Ich hab‘ mich nur gewehrt“, beteuert der 47-jährige Kontrahent. „Sehen Sie“, sagt er zum Richter, „er schupft mich gegen den Münzautomaten und hat mich meiner Freiheit beraubt. Ich habe Angst bekommen.“ – „Bleiben wir bei der Wahrheit“, ermahnt der Richter und lässt das Video weiterlaufen, in dem sich das Duell zuspitzt, bis der Diplomingenieur in die Tankstelle geht und die Polizei holen lässt.