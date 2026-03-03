Vorteilswelt
„Unerträglicher Lärm“

Anrainer toben wegen Autoshows im Messezentrum

Salzburg
03.03.2026 07:00
Anrainer Bernhard Hofer kritisiert die Vorführungen: „Das ist schon außergewöhnlich, mitten im ...
Anrainer Bernhard Hofer kritisiert die Vorführungen: „Das ist schon außergewöhnlich, mitten im Stadtgebiet.“(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Nikolaus Klinger
Von Nikolaus Klinger

Pompöse PS-Party oder sinnloser Lärm? In wenigen Wochen steigt im Salzburger Messezentrum wieder die Fachmesse „Customized“ samt lautstarker Auto-Shows. Das lässt Anrainer auf die Barrikaden gehen ... 

Die Veranstalter werben auf ihrer Website mit „mitreißender Drift-Action und kraftvollen Sound-Systemen“. Ende März steigt im Salzburger Messezentrum wieder die „Customized“, die Fachmesse für Liebhaber schneller und lauter Autos. Der Drei-Tages-Treff zieht Tausende Besucher an – und verärgert die Anrainer. „Es ist einfach zu laut, unglaublich lärmintensiv“, meint etwa Bernhard Hofer.

Was er genau damit meint? Bei der „Customized“ stehen nicht nur PS-starke Boliden in den Hallen des Messezentrums. Nein, im Außenbereich finden mehrmals pro Tag Vorführungen driftender Autos mit quietschenden Reifen statt. „Wir sind das Messezentrum gewohnt. Auch bei der Dult ist es laut. Aber dieser Lärm hat noch einmal eine andere Dimension. Das ist schon außergewöhnlich, so mitten im Stadtgebiet“, meint Anrainer Hofer.

Die „Customized“-Messe zieht jedes Jahr Tausende Besucher an. Liebhaber PS-starker Autos kommen ...
Die „Customized“-Messe zieht jedes Jahr Tausende Besucher an. Liebhaber PS-starker Autos kommen hier auf ihre Kosten.(Bild: MZS)

Zur Veranschaulichung hat der Salzburger mit seinem Mobiltelefon ein Video während der „Customized“ vom vergangenen Jahr gemacht. „Es ist wirklich unerträglich gewesen“, sagt er.

Vorführungen gibt es mehrmals pro Tag
Die Messeverantwortlichen betonten in der Vergangenheit stets, dass die Vorführungen nur dreimal am Tag und dann auch nur wenige Minuten dauern würden. Für Hofer zählt dieses Argument nicht. „Diese Veranstaltung ist komplett aus der Zeit gefallen. Auf dieser Messe wird die Tuning-Szene gefeiert, bei nächtlichen Treffen solcher Autos verteilt die Polizei dann Strafen“, betont er.

Quietschende Reifen und extrem viel Rauch: Die Messebesucher feiern die Shows, Anrainer klagen ...
Quietschende Reifen und extrem viel Rauch: Die Messebesucher feiern die Shows, Anrainer klagen über die immense Lärmbelästigung.(Bild: MZS)

Bereits mehrere Male hätte sich Hofer und andere Anrainer an die Politik gewandt – mehr oder weniger ohne Reaktion. Die Grünen ließen immerhin nach der bislang letzten Ausgabe der „Customized“ wissen: „Das Messezentrum darf kein Magnet für Lärm und Chaos bleiben. Stattdessen wollen wir Veranstaltungen, die den Standort Salzburg zukunftsfähig machen.“

Salzburg
03.03.2026 07:00
