Grazer kommen zur Ligacup-Revanche an den Bodensee

Englische Woche in der HLA Meisterliga! Den Auftakt macht heute (19 Uhr, live auf SPORT Krone) Vizemeister Hard. Die Roten Teufel vom Bodensee empfangen in der Neuauflage des großen Ligacup-Finales die HSG Graz.
Am 30. Jänner hatten sich die Vorarlberger in einem packenden Finale in Wien den erstmals ausgespielten Titel geholt und auch das erste Liga-Saisonduell mit den Steirern im Oktober war mit 38:30 an das Team von Headcoach Hannes Jon Jonsson gegangen.
Gewarnt, aber optimistisch
Dennoch ist man bei den Hausherren gewarnt, speziell, nachdem die Grazer am Samstag das Mur-Derby gegen die BT Füchsen 30:36 verloren hatten. „Sie verfügen über gute Einzelspieler und haben nach dem Derby etwas gutzumachen“, weiß Marc-André Haunold, der dennoch optimistisch in die Partie geht. „Wir wollen unser gutes Gefühl aus den letzten zwei Spielen mitnehmen und mit Kampf und einer konzentrierten Leistung die zwei Punkte in Hard behalten.“
Imposante Bilanz
Dafür spricht auch die Bilanz: In 21 Liga-Duellen feierte Hard 18 Siege, holte zwei Remis. Die einzige Niederlage gab es 2. Oktober 2020, als man in Graz 33:37 unterlag.
