Englische Runde

Grazer kommen zur Ligacup-Revanche an den Bodensee

Vorarlberg
03.03.2026 06:55
Hards Marc-Andre Haunold (l.) will sich mit seinen Kollegen erneut gegen Graz durchsetzen.
Hards Marc-Andre Haunold (l.) will sich mit seinen Kollegen erneut gegen Graz durchsetzen.(Bild: GEPA)
Porträt von Vorarlberg Sport
Von Vorarlberg Sport

Englische Woche in der HLA Meisterliga! Den Auftakt macht heute (19 Uhr, live auf SPORT Krone) Vizemeister Hard. Die Roten Teufel vom Bodensee empfangen in der Neuauflage des großen Ligacup-Finales die HSG Graz.

0 Kommentare

Am 30. Jänner hatten sich die Vorarlberger in einem packenden Finale in Wien den erstmals ausgespielten Titel geholt und auch das erste Liga-Saisonduell mit den Steirern im Oktober war mit 38:30 an das Team von Headcoach Hannes Jon Jonsson gegangen.

Gewarnt, aber optimistisch
Dennoch ist man bei den Hausherren gewarnt, speziell, nachdem die Grazer am Samstag das Mur-Derby gegen die BT Füchsen 30:36 verloren hatten. „Sie verfügen über gute Einzelspieler und haben nach dem Derby etwas gutzumachen“, weiß Marc-André Haunold, der dennoch optimistisch in die Partie geht. „Wir wollen unser gutes Gefühl aus den letzten zwei Spielen mitnehmen und mit Kampf und einer konzentrierten Leistung die zwei Punkte in Hard behalten.“

Lesen Sie auch:
Die siegreichen Handballer des HC Hard
Final-Sieg gegen Graz
HC Hard holt sich Premieren-Titel beim HNDBL3BEAT!
30.01.2026
Handball-Liga
Hard besiegt Hollabrunn beim Rückrundenstart 33:29
06.02.2026
Jubel in Hard
35:32-Erfolg beglich einige offene Rechnungen
21.02.2026

Imposante Bilanz
Dafür spricht auch die Bilanz: In 21 Liga-Duellen feierte Hard 18 Siege, holte zwei Remis. Die einzige Niederlage gab es 2. Oktober 2020, als man in Graz 33:37 unterlag.

