Grazer kommen zur Ligacup-Revanche an den Bodensee

Gewarnt, aber optimistisch

Dennoch ist man bei den Hausherren gewarnt, speziell, nachdem die Grazer am Samstag das Mur-Derby gegen die BT Füchsen 30:36 verloren hatten. „Sie verfügen über gute Einzelspieler und haben nach dem Derby etwas gutzumachen“, weiß Marc-André Haunold, der dennoch optimistisch in die Partie geht. „Wir wollen unser gutes Gefühl aus den letzten zwei Spielen mitnehmen und mit Kampf und einer konzentrierten Leistung die zwei Punkte in Hard behalten.“