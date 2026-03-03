Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Prozess in Innsbruck

Streit auf Baustelle endete mit gebrochener Nase

Tirol
03.03.2026 07:00
Vor dem Innsbrucker Landesgericht wurde das blutige Duell auf der Baustelle verhandelt.
Vor dem Innsbrucker Landesgericht wurde das blutige Duell auf der Baustelle verhandelt.(Bild: @bogdanhoda)
Porträt von Markus Stegmayr
Von Markus Stegmayr

Zwei Arbeitskollegen ließen wegen einer alten Geldforderung auf einer Baustelle in Tirol die Fäuste sprechen. Vor dem Landesgericht in Innsbruck prallten nun zwei völlig unterschiedliche Versionen der Eskalation aufeinander.

0 Kommentare

Schaufel, Schöpser, Steine – das sind in diesem Fall die Zutaten für eine handfeste Eskalation auf einer Baustelle im Tiroler Oberland.

Alte Geschichte als Auslöser
Auslöser des Streits, der nun vor dem Innsbrucker Landesgericht endete, war offenbar ein offener Geldbetrag wegen eines Blechschadens auf einer anderen Baustelle. Nach einer zunächst harmlosen Rauferei soll einer der beiden Streithähne mit Steinen geworfen und schließlich zum Schöpser gegriffen haben. „Wenn ich mich nicht gewehrt hätte, wäre ich heute nicht mehr da“, sagte sein Kontrahent.

Zitat Icon

Ich wollte mit der Schaufel in erster Linie die Steine abwehren und ihn auf Distanz halten.

Der Erstangeklagte

Diese von ihm als „Notwehr“ bezeichnete Reaktion bestand wiederum im Griff zur Schaufel. „Damit wollte ich in erster Linie die Steine abwehren und ihn auf Distanz halten“, so der Mann. Allerdings schlug er damit auch auf seinen Arbeitskollegen ein und brach ihm dabei die Nase. Wer aber tatsächlich der Aggressor war, ließ sich in der Verhandlung nicht eindeutig klären.

Lesen Sie auch:
Die Serben hatten unter anderem im großen Stil mit Kokain gehandelt (Symbolbild).
Haftstrafen im Prozess
Verdeckter Ermittler ließ Großdealer auffliegen
27.02.2026
Von Cobra bewacht
Ex-Strafrichter fällte in 33 Jahren 7000 Urteile
01.03.2026

Erstangeklagter lehnte Diversion ab
Richter Michael Böhler entschied schließlich salomonisch und bot beiden Angeklagten eine Diversion an. Der „Steinewerfer“ übernahm Verantwortung für sein Handeln und akzeptierte das Angebot. Gegen ihn wurde das Verfahren mit einer einjährigen Probezeit eingestellt. Der Erstangeklagte lehnte die Diversion jedoch ab und wurde am Ende freigesprochen. „Wir gehen zu Ihren Gunsten von einer Notwehrsituation mit der Schaufel aus“, erklärte der Richter.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tirol
03.03.2026 07:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Der Krieg im Nahen Osten führt auch an den Börsen zu Verunsicherung.
Eskalation in Nahost
Aktien auf Talfahrt – Öl und Gas werden teurer
Am Freitagabend marschierte dieses Paar in den Hofladen und füllte sich drei Taschen.
Hofladen geplündert
Diebe ließen Waren im Wert von 850 Euro mitgehen
Der Pilot verlor die Kontrolle über den Flieger und krachte wohl ungebremst mit der Flugzeugnase ...
Trümmerfeld auf Acker
Pilot stürzt vor den Augen der Tochter in den Tod!
In einem Brief an die Stadt beschreibt Schulsprecher Viktor Branković die schlimmen Zustände auf ...
Offener Brief
„Gumpi“: Schüler werden mit Drogenspritzen gejagt
Bei der Leerstandsabgabe ist der Aufwand für die Erhebungen oft größer als die Einnahmen sind.
Leerstandsabgabe
Geringe Einnahmen, viele Länder verzichten weiter
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Straße von Hormuz gesperrt ++ 6 US-Soldaten tot
425.633 mal gelesen
Rauchwolken und ein zerstörtes Schiff im Hafen von Bandar Abbas an der Straße von Hormuz
Außenpolitik
Exil-Iraner jubeln nach Bericht über Tod Khameneis
418.016 mal gelesen
Außenpolitik
Trump nennt Zeitplan ++ Paris verlegt Kriegsschiff
406.176 mal gelesen
Ausland
Straße von Hormuz gesperrt ++ 6 US-Soldaten tot
4093 mal kommentiert
Rauchwolken und ein zerstörtes Schiff im Hafen von Bandar Abbas an der Straße von Hormuz
Außenpolitik
Trump nennt Zeitplan ++ Paris verlegt Kriegsschiff
3761 mal kommentiert
Kolumnen
Koalition mit Kickl gibt es nur mit Kompromissen
775 mal kommentiert
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Geschäftsführender ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf