Streit auf Baustelle endete mit gebrochener Nase

Alte Geschichte als Auslöser

Auslöser des Streits, der nun vor dem Innsbrucker Landesgericht endete, war offenbar ein offener Geldbetrag wegen eines Blechschadens auf einer anderen Baustelle. Nach einer zunächst harmlosen Rauferei soll einer der beiden Streithähne mit Steinen geworfen und schließlich zum Schöpser gegriffen haben. „Wenn ich mich nicht gewehrt hätte, wäre ich heute nicht mehr da“, sagte sein Kontrahent.