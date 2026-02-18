Geschichtsträchtiger Lemisch-Hof wird wachgeküsst

Vor Jahren waren im Lemisch-Hof in der Getreidegasse noch ein Installateur sowie ein Trachtengeschäft beheimatet, jetzt steht das Haus seit vielen Jahren leer. Errichtet wurde es schon 1795. Der Aushubwall der Klagenfurter Befestigungsanlagen ist sogar aus dem 16. Jahrhundert – so zählt die Substanz des Hauses zweifellos zu den geschichtsträchtigsten Merkmalen der Stadt. Jetzt wird der Lemisch-Hof jedoch aus dem Dornröschenschlaf geweckt, es entsteht ein Ort, der Geschichte bewahrt und zugleich Raum für Nutzung schafft.