Geschichtsträchtiger Lemisch-Hof wird wachgeküsst

Der geschichtsträchtige, denkmalgeschützte Lemisch-Hof aus dem 18. Jahrhundert wird in der Klagenfurter Getreidegasse revitalisiert. Büros, Ordinationen, Gastronomie und Handel entstehen.
Vor Jahren waren im Lemisch-Hof in der Getreidegasse noch ein Installateur sowie ein Trachtengeschäft beheimatet, jetzt steht das Haus seit vielen Jahren leer. Errichtet wurde es schon 1795. Der Aushubwall der Klagenfurter Befestigungsanlagen ist sogar aus dem 16. Jahrhundert – so zählt die Substanz des Hauses zweifellos zu den geschichtsträchtigsten Merkmalen der Stadt. Jetzt wird der Lemisch-Hof jedoch aus dem Dornröschenschlaf geweckt, es entsteht ein Ort, der Geschichte bewahrt und zugleich Raum für Nutzung schafft.
Büros, Ordinationen, Gastro und Handel entstehen
Das historische Hofgebäude wird behutsam in seine Ursprünglichkeit zurückgeführt. In der ersten von zwei geplanten Bauphasen erfährt der Nordteil des denkmalgeschützten Leerstandes eine behutsame Transformation. Die Umnutzung zu zeitgemäßen Gewerbe- und Büroflächen aktiviert den Bestand neu und bildet den Auftakt für die schrittweise Entwicklung des gesamten Areals, das beinahe bis zum Kardinalplatz reicht. Auch eine schöne Gartenanlage besteht.
Interessenten noch willkommen
Die Besitzerin möchte noch heuer mit dem Bau beginnen. Es wird Platz für Büroflächen, Ordinationen, Gastro und Einzelhandel geschaffen. Die Einheiten sollen ab der geplanten Fertigstellung im Jahr 2027 zur Verfügung stehen. Interessenten können jetzt noch größere Flächen anmieten.
Das Erdgeschoss soll barrierefrei werden. Für das Obergeschoß sind zwei Zugangsmöglichkeiten vorgesehen. Auch das benachbarte Hotel wird noch einmal aufgewertet werden. Die bis heute unbebaute und teils untergrabene Schütt muss sensibel behandelt werden.
