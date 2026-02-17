Für Trumps Amerika gelten Touristen als „Aliens“

Passagiere – egal ob vom Mars oder aus Europa kommend – sollten daher nicht mit anderen Abtastkontrollen oder völlig neuen Ausweisprüfungen rechnen – nur weil die Terminologie in den Vorschriften geändert wurde. Das sehen viele Einwanderungsrechtsexperten anders. Sie führen an, dass es in der Vergangenheit häufig die Veränderung bürokratischer Sprache war, der politische Konsequenzen folgten.