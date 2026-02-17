Vorteilswelt
„Katastrophengebiet“

Washington: Trump über Abwasser-Leck erzürnt

Außenpolitik
17.02.2026 10:31
Dieses Schild bei der Stadt Glen Echo warnt vor der Verschmutzung durch Abwasser.
Dieses Schild bei der Stadt Glen Echo warnt vor der Verschmutzung durch Abwasser.(Bild: AP/Cliff Owen)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ein riesiges Abwasser-Problem in der Region um die US-Hauptstadt Washington, bei dem ungehindert Schmutzwasser in den Fluss Potomac gelangte, zieht den Unmut des US-Präsidenten auf sich. Republikaner Donald Trump holte zu einem Schlag gegen in der Region regierende Demokraten aus. Durch deren Inkompetenz sei „der Fluss im Herzen Washingtons in ein Katastrophengebiet verwandelt“ worden. 

0 Kommentare

Trump wies nach eigenen Angaben Bundesbehörden an, einzuschreiten. Was genau geplant sein soll, ließ er offen. Eine wichtige Rolle solle die Bundesbehörde für Katastrophenhilfe spielen. Nach Angaben der Stadt Washington gibt es bereits eine Zusammenarbeit zwischen lokalen, regionalen und landesweiten Behörden.

Trump wetterte auf seiner Plattform Truth Social gegen die lokalen Politiker, die seiner Meinung nach Schuld an der Misere tragen:

Warum Abwasser in den Fluss gelangte
Mitten durch die US-Hauptstadt fließt der Potomac River. Nach Angaben des örtlichen Wasserversorgers kam es am 19. Jänner zu einem Bruch an der Abwasserleitung im Washingtoner Umland im Bundesstaat Maryland. Abwasser gelangte so ungehindert in den Fluss. Am 24. Jänner sei dann eine Umgehungsleitung in Betrieb genommen worden.

Reparaturarbeiten an der Abwasserleitung nach dem Bruch
Reparaturarbeiten an der Abwasserleitung nach dem Bruch(Bild: AFP/CHIP SOMODEVILLA)

Trinkwasser nicht betroffen
Das Trinkwasser ist demnach nicht von dem Vorfall betroffen. Die Bevölkerung wurde zugleich dazu aufgerufen, Kontakt mit dem Flusswasser wegen möglicher Viren und Bakterien zu vermeiden. Auch Angler wurden gewarnt. Zudem sollten Besitzer ihre Haustiere vom Wasser fernhalten.

