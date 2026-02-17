Washington: Trump über Abwasser-Leck erzürnt

Ein riesiges Abwasser-Problem in der Region um die US-Hauptstadt Washington, bei dem ungehindert Schmutzwasser in den Fluss Potomac gelangte, zieht den Unmut des US-Präsidenten auf sich. Republikaner Donald Trump holte zu einem Schlag gegen in der Region regierende Demokraten aus. Durch deren Inkompetenz sei „der Fluss im Herzen Washingtons in ein Katastrophengebiet verwandelt“ worden.