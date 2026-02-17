Behördliche Blockade
Trumps vermummte ICE-Truppen sperren Beweismittel
Lokale Ermittler in Minnesota haben Alarm geschlagen. Nach den Todesschüssen auf den US-Bürger Alex Pretti werfen die Beamten dem FBI eine mangelnde Zusammenarbeit vor. Das Vorgehen der Bunderspolizei sei besorgniserregend und beispiellos.
Das FBI teile weder Beweismittel noch gesammelte Informationen, teilte die Strafverfolgungsbehörde des US-Staats (Bureau of Criminal Apprehension) mit. Eine Anfrage beim US-Justizministerium blieb zunächst unbeantwortet. Bundesbeamte hatten Pretti im Jänner in Minneapolis erschossen.
Sie waren mit Tausenden anderen Bundesbeamten von der Regierung von US-Präsident Donald Trump in die Stadt und den Staat Minnesota im Norden der USA geschickt worden, um mit Razzien gegen Migranten vorzugehen. Bereits Anfang Jänner hatte dabei ein Bundesbeamter in Minneapolis die US-Bürgerin Renée Good erschossen.
Trump-Regierung legte sich schnell fest
Die Vorfälle hatten große Empörung in den USA ausgelöst. Der Protest richtete sich auch dagegen, dass sich die Trump-Regierung sehr schnell darauf festgelegt hatte, dass die Beamten aus Selbstverteidigung gehandelt hätten. Dabei waren die Ermittlungen nicht abgeschlossen, und veröffentlichtes Videomaterial in sozialen Netzwerken spiegelte die Erzählung der US-Regierung nicht wider.
Trump erklärte jüngst in einem Interview, dass die Erschossenen „keine Engel“ gewesen wären. Seine Minister und Stellvertreter sprachen zeitweise sogar von Inlandsterrorismus – ohne Beweise vorzulegen.
Die Ermittler des demokratisch regierten Bundesstaats Minnesota hatten zudem kritisiert, dass sie nicht in die Ermittlungen des Bundes eingebunden werden. Die Behörden in Minnesota wollen auch ohne die Hilfe des FBI ermitteln.
