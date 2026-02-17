Trumps vermummte ICE-Truppen sperren Beweismittel

Trump-Regierung legte sich schnell fest

Die Vorfälle hatten große Empörung in den USA ausgelöst. Der Protest richtete sich auch dagegen, dass sich die Trump-Regierung sehr schnell darauf festgelegt hatte, dass die Beamten aus Selbstverteidigung gehandelt hätten. Dabei waren die Ermittlungen nicht abgeschlossen, und veröffentlichtes Videomaterial in sozialen Netzwerken spiegelte die Erzählung der US-Regierung nicht wider.