Brennersperre: Mehr Personal im Kampf gegen Stau

Entspannt sehen dem Wochenende Pinzgauer Gemeinden entgegen. Gerade Mittersill könnte aber via Pass Thurn und Felbertauern zur Ausweichroute für die Urlauber werden. „Ich denke, dass wir den Samstag gut drüberbringen werden. Es wurde ja frühzeitig und sehr breit über die Sperre informiert“, sagt der Stadtchef Thomas Ellmauer. Er hofft, dass die Reisenden ihre Fahrten anders geplant haben und nicht alle am Samstag fahren. Bei der Mautstation am Felbertauern wird das Personal aber vorsichtshalber aufgestockt, um mehr Autos abfertigen zu können.