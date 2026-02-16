Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Opposition fordert:

Verkehrsminister Hanke soll sich in Tirol erklären

Tirol
16.02.2026 18:30
SPÖ-Verkehrsminister Peter Hanke, EU-Verkehrskommissar Tzitzikostas und Tirols Verkehrs-LR René ...
SPÖ-Verkehrsminister Peter Hanke, EU-Verkehrskommissar Tzitzikostas und Tirols Verkehrs-LR René Zumtobel (SPÖ, v. li.): Im April soll Hanke in Tirol Rede und Antwort stehen.(Bild: Johanna Birbaumer)
Porträt von Philipp Neuner
Von Philipp Neuner

Kein zweigleisiger Schienenausbau ins Oberland, eine Zillertalbahn, die faktisch auf Eis liegt und 1000 Tage Transit-Stillstand beim Lkw-Slot-System in Tirol: FPÖ, Grüne, Liste Fritz und Georg Dornauer erhöhen nun den Druck. Sie wollen den Verkehrsminister nach Tirol einladen. Die ÖVP ist nicht abgeneigt. 

0 Kommentare

„Grenzüberschreitende Mobilität funktioniert nur, wenn wir die unterschiedlichen Verkehrsträger gemeinsam denken und gemeinsam managen. Unser Anliegen ist es, Baustellen auf Straße und Schiene besser abzustimmen und Belastungen für Wirtschaft, Pendlerinnen und Pendler sowie Reisende zu reduzieren“, erklärte vor Kurzem Verkehrsminister Peter Hanke (SPÖ) nach dem „Mobilitätsdialog“ mit seinem Amtskollegen Patrick Schnieder (CDU) in Wien.

Keine Fortschritte aus Tiroler Sicht
„Besorgniserregend“ aus Tiroler Sicht sei, dass bei diesem Zusammentreffen offenkundig weder beim Lkw-Slot-System, noch bei anderen wichtigen verkehrspolitischen Themen Fortschritte erzielt werden konnten, nahmen die Klubobleute Gebi Mair (Grüne), Markus Abwerzger (FPÖ), Markus Sint (Fritz) und Georg Dornauer (freier Abgeordneter) am Montag dazu Stellung.

Stellungnahme des Ministers „unverzichtbar“
Gemeinsam richteten sie deshalb einen Appell an VP-LA Florian Riedl als Vorsitzenden des Verkehrsausschusses: Er möge zu dem für 16. April geplanten gemeinsamen Treffen mit dem Verkehrsausschuss des Nationalrats auch den zuständigen Minister Hanke einladen: „Angesichts der jüngsten negativen Entwicklungen – vom Stillstand beim Slot-System über die fehlenden Fortschritte bei den BBT-Zulaufstrecken bis hin zum faktischen Einfrieren des zweigleisigen Ausbaus im Oberland und der Finanzierung der neuen Zillertalbahn“ – sei eine persönliche Stellungnahme des Ministers unverzichtbar.

Zitat Icon

Die ÖVP-SPÖ-Landesregierung verhält sich in Verkehrsfragen wie das sprichwörtliche Kaninchen vor der Schlange.

FP-Chef Markus Abwerzger

Bild: Christof Birbaumer

Dornauer: Hanke wird kommen
Hanke werde am 11. April nach Innsbruck kommen, um Gespräche mit ÖBB und Asfinag zu führen, berichtete der in der SPÖ vernetzte Dornauer „aus sicherer Quelle“. Diese Möglichkeit könne man bereits nutzen, schrieb er an LA Riedl.

Blaue Kritik an LH Mattle
„Während der Schwerverkehr ungehindert rollt, herrscht in der Tiroler Verkehrspolitik Stillstand. Die ÖVP-SPÖ-Landesregierung verhält sich in Verkehrsfragen wie das sprichwörtliche Kaninchen vor der Schlange“, erklärte FP-Chef Abwerzger. LH Anton Mattle habe „wieder einmal seine bundespolitische Bedeutung massiv überschätzt. Er setzt auf eine Bundesregierung, die Tirol seit Monaten vertröstet – und auf einen Verkehrsminister, der zentrale Themen nicht einmal anspricht“.

Lesen Sie auch:
Peter Hanke und EU-Kommissar Apostolos Tzitzikostas vor der Abreise zum Bahnhof mit einem ...
Krone Plus Logo
Treffen mit Kommissar
Was Verkehrsminister mit Maut-Paket erreichen will
19.09.2025
„Stehe hinter Tirol“
Transit dominierendes Thema bei Minister-Besuch
30.04.2025

Grüne: Tirol im Stich gelassen
„LH Mattle hat seit über 1000 Tagen keinen Finger für ein Slot-System gerührt, während Tirol vom Transit regelrecht überrollt wird und auf einen neuen Negativrekord mit 2,5 Millionen Lkw-Fahrten über den Brenner zusteuert“, warnte Grünen-Chef Mair. Die Bundesregierung lasse Tirol komplett im Stich. „Das betrifft auch die Mauthöhe, das Dieselprivileg und die Senkung der Luftgrenzwerte“.

„Jederzeit bereit, Minister einzuladen“
„Markige Sprüche ersetzen keine seriöse Verkehrspolitik“, konterte VP-Riedl der Opposition. Der Verkehrsausschuss des Nationalrats werde am 15./16. April BBT und Luegbrücke besuchen. Er sei jederzeit bereit, den Minister zu einer sachlichen und offenen Diskussion nach Tirol einzuladen, betonte Riedl.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tirol
16.02.2026 18:30
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Von links: Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) und Pakistans Premierminister Shehbaz Sharif 
Premier Sharif in Wien
Stocker lobte Rückführung von Pakistanis
Endlich geht es mit den Stromkosten spürbar nach unten.
„Österreich-Tarif“
Nun fix: Verbund senkt Strompreis ab März
Er ist sich sicher: Aliens gibt es tatsächlich!
Obama glaubt an Aliens
„Es gibt sie, aber ich habe sie noch nie gesehen“
Dichter Schneefall in ganz Wien.
Es bleibt winterlich
Weißer Wochenstart: Dichter Schneefall in Wien
Die Einsatzkräfte gruben die Wintersportler aus. Für sie kam aber leider jede Hilfe zu spät.
Drama lange unbemerkt
So fanden zwei Freunde den Lawinentod am Gletscher
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Blutiger Valentinstag: Frau in Haus erschossen
162.626 mal gelesen
Die Ermittlungen der Polizei dauerten bis in die Nachtstunden an.
Olympia
Medaille Nummer 14! Gstrein rast zu Slalom-Silber
121.978 mal gelesen
Fabio Gstrein raste sensationell zu Olympia-Silber.
Olympia
RTL-Triumph! Braathen schreibt Olympia-Geschichte
113.848 mal gelesen
Marco Odermatt, Lucas Pinheiro Braathen und Loic Meillard (von li. nach re.)
Innenpolitik
Krankenkasse für Migranten wäre „Schuss ins Knie“
1059 mal kommentiert
Der oberösterreichische FPÖ-Chef Manfred Haimbuchner ließ mit einem Vorschlag aufhorchen, mit ...
Oberösterreich
FPÖ macht mit Fake-Mail Stimmung gegen Migranten
983 mal kommentiert
FPÖ-Chef Manfred Haimbuchner veröffentlichte die Fake-Nachricht.
Österreich
Finanz rechnet ab: Schwarze Kassen in 130 Lokalen
753 mal kommentiert
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf