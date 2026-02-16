Verkehrsminister Hanke soll sich in Tirol erklären

Stellungnahme des Ministers „unverzichtbar“

Gemeinsam richteten sie deshalb einen Appell an VP-LA Florian Riedl als Vorsitzenden des Verkehrsausschusses: Er möge zu dem für 16. April geplanten gemeinsamen Treffen mit dem Verkehrsausschuss des Nationalrats auch den zuständigen Minister Hanke einladen: „Angesichts der jüngsten negativen Entwicklungen – vom Stillstand beim Slot-System über die fehlenden Fortschritte bei den BBT-Zulaufstrecken bis hin zum faktischen Einfrieren des zweigleisigen Ausbaus im Oberland und der Finanzierung der neuen Zillertalbahn“ – sei eine persönliche Stellungnahme des Ministers unverzichtbar.