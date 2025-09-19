Was Verkehrsminister mit Maut-Paket erreichen will

„Krone“: Das von Tirol favorisierte Slotsystem für Lkw (Anm.: buchbare Zeitfenster für Fahrt durch Tirol, um Staus zu vermeiden) ist offenbar nur ein Nebenschauplatz auf EU-Ebene. Überrascht?

Hanke: Als positiv sehe ich, dass die Kommission die herausfordernde Transit-Situation am Brenner anerkennt und hier Bereitschaft für Gespräche signalisiert hat.