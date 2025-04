Transit dominierendes Thema bei Minister-Besuch

Lärmbelastung oft gesundheitsgefährdend

Ein Problem für Anrainer viel befahrener Straßen im gesamten Bundesgebiet sind auch die hohen Lärmschwellengrenzwerte. Würden Sie eine Senkung befürworten?

Ich habe Verständnis für die Anliegen der Anrainer, hier braucht es ein Vorgehen mit Augenmaß. In den kommenden Jahren wird sich viel bei der Weiterentwicklung des motorisierten Verkehrs tun. Das muss man mitbedenken – genauso wie die jeweilige Topografie und das konkrete Verkehrsaufkommen in den einzelnen Regionen. Maßnahmen sollten dort vorgenommen werden, wo sie am dringendsten gebraucht werden.