Einweisung nach Sprengstoff-Drohung gegen Eltern

Abenteuerliche Erlebnisse

Er habe sieben Mordanschläge überlebt, zweimal habe man ihn „mit etwas schlecht Gebranntem“ vergiften wollen, sagt der 32-Jährige. „Ich bin zur Polizei gegangen. Aber die wollten nichts tun.“ Er sei auch zeitweise als US-amerikanischer Agent mit Spezialauftrag tätig gewesen. In Zuge dessen sei er von einer Person mit Hakenkreuz am Kopf verfolgt worden, „die etwas gegen gewisse Blutgruppen hat“. Was ihn am meisten stört? „Dass immer alles ins Lächerliche gezogen. Alle sagen, dass ich geistig behindert bin.“ Nun will die Vorsitzende des Schöffensenats wissen, ob er glaube, an einer psychischen Erkrankung zu leiden. „Die hat jeder Mensch.“ Einen Erwachsenenvertreter lehnt der Mann ab, die vom Arzt verschriebenen Medikamente setzte er vor Jahren ab.