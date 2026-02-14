Vorteilswelt
„Jeder ist krank“

Einweisung nach Sprengstoff-Drohung gegen Eltern

Burgenland
14.02.2026 19:00
Der 32-jährige Burgenländer am Landesgericht Eisenstadt.
Der 32-jährige Burgenländer am Landesgericht Eisenstadt.
Porträt von Harald Schume
Von Harald Schume

Sohn kündigte an, das Haus und damit auch die Eltern in die Luft zu sprengen. Der Gerichtsgutachter attestiert dem Nordburgenländer paranoide Schizophrenie: „Er zeigt keine Krankheitseinsicht.“

Auslöser, dass der Nordburgenländer von zwei Justizwachebeamten am Landesgericht Eisenstadt in Saal 7 geleitet wird, war ein Telefonat im Juli 2025 mit seiner Mutter. Er werde „einen Sprengstoff aufbauen“. Wenn der Vater die Tür öffnet, „macht es einen Schnalzer, dass die Hälfte des Hauses auf den Mond fliegt“. Es habe ihn halt gestört, dass die Eltern in seiner Abwesenheit zu ihm heim gingen, „um zu spionieren“. Was sie dort gesehen haben? Allerhand Messer und Schwerter. Die völlig verängstigte Mutter erstattete Anzeige.

Abenteuerliche Erlebnisse
Er habe sieben Mordanschläge überlebt, zweimal habe man ihn „mit etwas schlecht Gebranntem“ vergiften wollen, sagt der 32-Jährige. „Ich bin zur Polizei gegangen. Aber die wollten nichts tun.“ Er sei auch zeitweise als US-amerikanischer Agent mit Spezialauftrag tätig gewesen. In Zuge dessen sei er von einer Person mit Hakenkreuz am Kopf verfolgt worden, „die etwas gegen gewisse Blutgruppen hat“. Was ihn am meisten stört? „Dass immer alles ins Lächerliche gezogen. Alle sagen, dass ich geistig behindert bin.“ Nun will die Vorsitzende des Schöffensenats wissen, ob er glaube, an einer psychischen Erkrankung zu leiden. „Die hat jeder Mensch.“ Einen Erwachsenenvertreter lehnt der Mann ab, die vom Arzt verschriebenen Medikamente setzte er vor Jahren ab.

Nichtigkeitsbeschwerde und Berufung
Ein Gerichtssachverständiger attestiert dem Burgenländer paranoide Schizophrenie. „Er zeigt keine Krankheitseinsicht.“ Weil zu befürchten sei, dass der Betroffene tatsächlich gefährliche Straftaten begehen könnte, spricht man sich für die Unterbringung in einem forensisch-therapeutischen Zentrum aus. Sein Anwalt meldet umgehend Nichtigkeitsbeschwerde an und legt Berufung ein.

Burgenland
14.02.2026 19:00
