Warum Frosta hierzulande mehr Umsatz macht

Besonders dynamisch entwickelte sich das Geschäft in Deutschland, Italien und Polen: In diesen Märkten legte der Absatz deutlich stärker zu als der jeweilige Gesamtmarkt. Insgesamt übertraf Frosta den Markttrend im Segment Tiefkühlwaren (ohne Eis) um beachtliche 13,7 Prozent und konnte seine Position damit weiter ausbauen. Bei den Gerichten im Tiefkühlfach ist der Konzern aus Bremerhaven sogar Marktführer, hier gab es einen Zuwachs in den Ländern um sogar 19,8 Prozent.