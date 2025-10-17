Fertigessen lässt in China Emotionen hochkochen

Die Kritik des Influencers Luo Yonghao in einem Beitrag beim chinesischen Twitter (Weibo) Mitte September entfachte eine große Debatte über die Verwendung von Fertiggerichten in Restaurants in China. Das ließ möglicherweise sogar die Ausgaben der Landsleute für die Nationalfeiertags-Urlaube der „Goldenen Woche“ sinken. Diese findet jährlich nach dem Nationalfeiertag der Volksrepublik am 1. Oktober statt. Laut Nachrichtenagentur Reuters sind die durchschnittlichen Ausgaben dafür auf ein Dreijahrestief abgefallen, obwohl die Zeit als umsatzstarke Phase für Händler und Gastronomen gilt.