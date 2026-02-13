Ewiger Dank: Es fehlt nur noch die Lugner-Polka

Also alles gut. Allein der Richard Lugner geht ab. Nur ein Original wie der Wiener Baumeister konnte die Klassengrenzen wirklich überwinden und das feine Fest in ein Event für jedermann machen. Die Oper müsste Lugner ewig dankbar sein und Arbeiterführer Babler sollte in seiner Rolle als Kunstminister eine Komposition für eine Lugner-Polka in Auftrag geben.