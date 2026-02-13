Gewerkschafter als Giftspritzer

Darauf können wir schon stolz sein: Die meisten Leute in Österreich, die einen Job erfüllen, sind in Wahrheit stolz auf das, was sie schaffen: Vom Automechaniker bis zum Polizisten, von der Lehrerin bis zur Kellnerin, nicht immer ist die Arbeit lustig, aber in Summe ist es ein gutes Gefühl, gebraucht zu werden.