Skilanglauf der Herren über 10 km ab 12 Uhr LIVE

Hedegart fordert Kläbo

Der norwegische Dominator Johannes Hösflot Kläbo hofft hingegen auf seinen dritten Streich in Italien, Favorit ist aber ein Landsmann. Denn Einar Hedegart gewann im Weltcup-Winter bereits zwei 10-km-Skating-Bewerbe und könnte Kläbo ernsthaft fordern. Der 24-jährige Newcomer, der erst in der vergangenen Saison sein Weltcup-Debüt gefeiert hat, ist ein Trainingskollege von Vermeulen in Lillehammer. Kläbo will seine Goldserie nach dominanten Vorstellungen im Skiathlon und Klassik-Sprint fortsetzen, dem 29-jährigen Rekordweltmeister fehlt mit nun sieben Olympia-Goldenen nur noch eine auf seine Landsleute und Winter-Olympiarekordhalter Marit Björgen, Ole Einar Björndalen und Björn Dählie.