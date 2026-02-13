Vorteilswelt
Olympia im Ticker

Skilanglauf der Herren über 10 km ab 12 Uhr LIVE

Olympia
13.02.2026 05:00
Mika Vermeulen
Mika Vermeulen(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Heute geht bei den Olympischen Spielen der Skilanglauf der Herren über 10 km über die Bühne. Das Rennen beginnt um 12 Uhr, wir berichten live (Ticker unten).

0 Kommentare

Hier der Liveticker:

Nach der herben Enttäuschung im Skiathlon hofft Langläufer Mika Vermeulen im 10-km-Skating-Bewerb bei den Olympischen Spielen in Italien auf Wiedergutmachung. Dafür nutzte der Steirer nach dem 41. Platz im Skiathlon auch die Unterstützung eines Psychologen. „Es ist sehr hilfreich, wenn man mit einem quasi Außenstehenden reden kann und der einem zuhört“, sagte Vermeulen vor dem Rennen, „auf das ich mich im Prinzip das ganze Jahr gefreut habe.“

  Den verpatzten Skiathlon beim Olympia-Auftakt in Tesero will der in Norwegen lebende Ramsauer abhaken und einen Neustart forcieren. „Ich freue mich, auch wenn die Zeichen nach Sonntag nicht ganz so gut stehen“, betonte Vermeulen. Er wolle nun positiv bleiben und nicht aufgeben. „Ich habe mich ganz gut erholt. Wir haben ein super Umfeld hier, daher sind wir gewappnet. Wir hoffen auf gutes Material und dann geben wir Gas“, lautet die Marschroute.

Hedegart fordert Kläbo
Der norwegische Dominator Johannes Hösflot Kläbo hofft hingegen auf seinen dritten Streich in Italien, Favorit ist aber ein Landsmann. Denn Einar Hedegart gewann im Weltcup-Winter bereits zwei 10-km-Skating-Bewerbe und könnte Kläbo ernsthaft fordern. Der 24-jährige Newcomer, der erst in der vergangenen Saison sein Weltcup-Debüt gefeiert hat, ist ein Trainingskollege von Vermeulen in Lillehammer. Kläbo will seine Goldserie nach dominanten Vorstellungen im Skiathlon und Klassik-Sprint fortsetzen, dem 29-jährigen Rekordweltmeister fehlt mit nun sieben Olympia-Goldenen nur noch eine auf seine Landsleute und Winter-Olympiarekordhalter Marit Björgen, Ole Einar Björndalen und Björn Dählie.

Johannes Hösflot Kläbo
Johannes Hösflot Kläbo(Bild: GEPA)

Neben Vermeulen wird auch Benjamin Moser an den Start gehen. Der Tiroler will sich nach einem enttäuschenden 33. Platz im Klassik-Sprint so wie Vermeulen rehabilitieren. „Ich habe mir eine Top-15-Platzierung als Ziel gesetzt“, sagte Moser, der seine Topform aus der Weltcup-Saison auf die Loipe bringen will.

Olympia
13.02.2026 05:00
