Streit ums Ortsbudget

Doskozil springt ein: Dorffest nach Ärger gerettet

Burgenland
13.02.2026 06:00
Nach der geglückten Rettung des Dorffestes werden dem Bürgermeister in Sieggraben, Andreas ...
Nach der geglückten Rettung des Dorffestes werden dem Bürgermeister in Sieggraben, Andreas Gradwohl, wohl die (Kirtags-)Herzen zufliegen.(Bild: pusteflower9024 - stock.adobe.com)
Porträt von Karl Grammer
Von Karl Grammer

Getrübt war die Stimmung unter den Vereinen in Sieggraben. Ihr Dorffest ist dem Rotstift der ÖVP-Mehrheit im Gemeinderat zum Opfer gefallen. Jetzt wandte sich der SPÖ-Bürgermeister Hilfe suchend an den Landeshauptmann – mit Erfolg!

0 Kommentare

Im Zwei-Jahres-Rhythmus geht in Sieggraben im Bezirk Mattersburg das weit über die Ortsgrenzen hinaus bekannte Dorffest über die Bühne. Von Mal zu Mal steigt die Zahl der Besucher an. 16 Vereine hatten sich bereits auf den heurigen Fixpunkt im Veranstaltungskalender des 1260-Einwohner-Ortes im idyllischen Naturpark Rosalia-Kogelberg gefreut.

Mittel gestrichen
Doch die ÖVP mit einer knappen Mehrheit von zehn Mandaten im Gemeinderat machten den Organisatoren einen Strich durch die Rechnung. Die Mittel für diesen geselligen Event wurden aus dem Budget gestrichen. Ein Raunen ging durch die vielseitig engagierten Vereine. Die Kritik, die hinter vorgehaltener Hand begonnen hat, wurde immer lauter.

Heftiges Kopfschütteln hatte der ungezügelte Sparwille in der kommunalen Budgetpolitik vor allem bei SPÖ-Bürgermeister Andreas Gradwohl ausgelöst. Im Konkreten sind die Repräsentationsausgaben des Ortschefs getilgt worden, die bekanntlich ebenso die finanzielle Unterstützung des Dorffestes beinhalten. „Die Entscheidung der ÖVP ist mir völlig unverständlich, ich muss sie aber zur Kenntnis nehmen“, so die erste Reaktion des SPÖ-Bürgermeisters.

Ortschef und Vereinsobmann Andreas Gradwohl setzte sich bei der Rettung des Dorffestes bei ...
Ortschef und Vereinsobmann Andreas Gradwohl setzte sich bei der Rettung des Dorffestes bei Landeshauptmann Doskozil ein.(Bild: Karl Grammer)

„Sparen an richtiger Stelle“
Er selbst ist seit mehr als 20 Jahren Obmann eines Vereines. „Sparen müssen alle Gemeinden, aber bitte an der richtigen Stelle“, gibt Gradwohl zu bedenken. Es sei sogar angedacht gewesen, die Förderung für alle Vereine zu streichen, die ÖVP habe aber rechtzeitig eingelenkt, heißt es.

Fest gerettet
„Bei einem Finanzvolumen der Gemeinde von knapp drei Millionen Euro im Jahr 2026 darf der Aufwand für ein Dorffest keine Rolle spielen“, betont Gradwohl. Besorgt hat er sich an Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) gewandt – und konnte nach dem Gespräch erleichtert aufatmen. Doskozil sicherte eine Vereinszuwendung von 5000 Euro zu. Das Dorffest am 13. Juni ist demnach gerettet!

