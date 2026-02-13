Doskozil springt ein: Dorffest nach Ärger gerettet

Heftiges Kopfschütteln hatte der ungezügelte Sparwille in der kommunalen Budgetpolitik vor allem bei SPÖ-Bürgermeister Andreas Gradwohl ausgelöst. Im Konkreten sind die Repräsentationsausgaben des Ortschefs getilgt worden, die bekanntlich ebenso die finanzielle Unterstützung des Dorffestes beinhalten. „Die Entscheidung der ÖVP ist mir völlig unverständlich, ich muss sie aber zur Kenntnis nehmen“, so die erste Reaktion des SPÖ-Bürgermeisters.