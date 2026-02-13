Unsere Medaillenhoffnungen für den Olympia-Tag

Österreichs Olympia-Team ist weiterhin heiß auf Medaillen! Das sind unsere rot-weiß-roten Athleten für den heutigen Freitag ...
Skilanglauf der Herren: 10 Kilometer Skating
Um 12 Uhr geht es für Mika Vermeulen und Benjamin Moser in die Loipe.
Biathlon der Herren: 10 Kilometer Sprint
Zwei Stunden später jagen Simon Eder, David Komatz, Dominic Unterweger und Fabian Müllauer ab 14 Uhr nach Edelmetall.
Snowboard-Cross der Damen
Dürfen wir im Snowboard-Cross die nächsten Medaillen bejubeln? Für Österreich am Start: Pia Zerkhold. Die Qualifikationsläufe beginnen um 10 Uhr, die K.o.-Läufe um 13.30 Uhr.
Skeleton der Herren
Für Samuel Maier und Florian Auer geht es ab 19.30 Uhr in den Eiskanal. Der finale Lauf beginnt um 21.15 Uhr.
Mit den sportkrone.at-Livetickern sind Sie wie gewohnt live dabei. Wir wünschen einen spannenden Olympia-Tag!
