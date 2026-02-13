Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Das Programm

Unsere Medaillenhoffnungen für den Olympia-Tag

Olympia
13.02.2026 06:15
Mika Vermeulen geht heute über 10 Kilometer an den Start.
Mika Vermeulen geht heute über 10 Kilometer an den Start.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Österreichs Olympia-Team ist weiterhin heiß auf Medaillen! Das sind unsere rot-weiß-roten Athleten für den heutigen Freitag ...

0 Kommentare

Skilanglauf der Herren: 10 Kilometer Skating
Um 12 Uhr geht es für Mika Vermeulen und Benjamin Moser in die Loipe.

Benjamin Moser
Benjamin Moser(Bild: GEPA)

Biathlon der Herren: 10 Kilometer Sprint
Zwei Stunden später jagen Simon Eder, David Komatz, Dominic Unterweger und Fabian Müllauer ab 14 Uhr nach Edelmetall.

Simon Eder
Simon Eder(Bild: GEPA)

Snowboard-Cross der Damen
Dürfen wir im Snowboard-Cross die nächsten Medaillen bejubeln? Für Österreich am Start: Pia Zerkhold. Die Qualifikationsläufe beginnen um 10 Uhr, die K.o.-Läufe um 13.30 Uhr.

Pia Zerkhold
Pia Zerkhold(Bild: APA/EXPA)

Skeleton der Herren
Für Samuel Maier und Florian Auer geht es ab 19.30 Uhr in den Eiskanal. Der finale Lauf beginnt um 21.15 Uhr.

Samuel Maier
Samuel Maier(Bild: GEPA)

Mit den sportkrone.at-Livetickern sind Sie wie gewohnt live dabei. Wir wünschen einen spannenden Olympia-Tag! 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Olympia
13.02.2026 06:15
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Mehr Olympia
„Stopplicht“-Kolumne
„Erinnert mehr an Kollegen als mit Goldmedaille“
Feierte mit Hütter
Brignone-Interview: „Das ist einfach nur verrückt“
Krone Plus Logo
Olympiasieger Hämmerle
„Habe mit 30 Jahren das Gehen neu lernen müssen“
Das Programm
Unsere Medaillenhoffnungen für den Olympia-Tag
Sportkrone-Interview
Rodel-Helden: „Jetzt geht die Party richtig los!“
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine