Brignone-Interview: „Das ist einfach nur verrückt“

Der Erfolg sei deshalb umso emotionaler. „Vor dem Start war ich ganz ruhig und jetzt bin ich einfach nur dankbar“, betont die Italienerin. Ganz fassen kann sie noch nicht, dass sie in ihrer Heimat für eines der größten Olympia-Märchen gesorgt hat. „Ich habe nie gedacht, dass das möglich sein könnte“, betont die Ausnahmekönnerin, die anschließend den Gedanken an ihre Leidenszeit entfliehen und einfach den Triumph und den Moment genießen konnte.