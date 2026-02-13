Brignone-Interview: „Das ist einfach nur verrückt“

Es ist eines der größten Märchen dieser Olympischen Spiele: Federica Brignone hat sich nach ihrer schweren Verletzung im April vergangenen Jahres sensationell Olympia-Gold im Super-G gesichert. Was ihr der Triumph bei den Heim-Winterspielen bedeutet, hat die Italienerin der „Krone“ im Austria House in Cortina verraten.
Nach dem euphorischen Jubelempfang für Bronze-Gewinnerin Cornelia Hütter und unser mit Silber verziertes Rodelteam betraten am Donnerstagabend plötzlich Überraschungsgäste das Austria House in Cortina.
Zunächst wurde die Zweitplatzierte des Super-G, die Französin Romane Miradoli, gebührend empfangen. Doch damit nicht genug, auch Siegerin Federica Brignone schaute zum Feiern vorbei. Die drei Medaillengewinnerinnen feierten gemeinsam auf der Bühne.
Leidenszeit endet mit Märchen
Gerade auch für Brignone ein emotionaler Tag. Immerhin musste die Gesamtweltcupsiegerin der vergangenen Saison nach einem Sturz im April bei den nationalen Meisterschaften um Olympia bangen. Die Diagnose: Schien- und Wadenbeinbruch sowie ein Kreuzbandriss im linken Bein.
Dass sie nun über Olympia-Gold jubeln darf, davon hatte die 35-Jährige nicht mehr zu träumen gewagt. „Es ist ein besonderer Erfolg, einfach so unglaublich und verrückt“, erklärt sie gegenüber der „Krone“. Denn immerhin habe sie zwischenzeitlich sogar befürchtet, nie mehr im Ski-Weltcup starten zu können.
Der Erfolg sei deshalb umso emotionaler. „Vor dem Start war ich ganz ruhig und jetzt bin ich einfach nur dankbar“, betont die Italienerin. Ganz fassen kann sie noch nicht, dass sie in ihrer Heimat für eines der größten Olympia-Märchen gesorgt hat. „Ich habe nie gedacht, dass das möglich sein könnte“, betont die Ausnahmekönnerin, die anschließend den Gedanken an ihre Leidenszeit entfliehen und einfach den Triumph und den Moment genießen konnte.
