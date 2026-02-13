Wie Epilepsie-Katze nach 7 Monaten wieder heimfand

Mit Krampfanfällen gefunden

Dabei war damals intensiv nach ihr gesucht worden. Auch via Facebook hoffte man auf Sichtungen – vergeblich. Doch vor wenigen Tagen wurde bei einer Tankstelle in Bisamberg eine von Krampfanfällen geplagte, ungechippte Katze gefunden. Sie war in die Tierklinik gebracht worden, wo man sie stabilisieren konnte.