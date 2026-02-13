Rodel-Helden: „Jetzt geht die Party richtig los!“

Österreichs Rodler lieferten in Cortina Olympia-Medaillen am laufenden Band! Den krönenden Abschluss gab es schließlich im Teambewerb am Donnerstag. Lisa Schulte, Thomas Steu/Wolfgang Kindl, Jonas Müller, Selina Egle/Lara Kipp holten Silber und sich anschließend den verdienten Applaus im Austria House ab. Empfangen von einem rot-weiß-roten Fahnenmeer wurde es für das gesamte Team emotional. Welche Bedeutung dieser abschließende Erfolg hat, wurde auch im Sportkrone-Interview offensichtlich.
