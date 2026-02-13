Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Prozess in Innsbruck

„Betrüger“ saß halbes Jahr unschuldig in U-Haft

Tirol
13.02.2026 05:00
Ein Autohaus in Tirol und eines in Salzburg wurden abgezockt (Symbolfoto).
Ein Autohaus in Tirol und eines in Salzburg wurden abgezockt (Symbolfoto).(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Samuel Thurner
Von Samuel Thurner

Zwei Autohäuser tappten in eine perfekt inszenierte Falle und verloren insgesamt mehr als 158.000 Euro. Rasch wurde der mutmaßliche Drahtzieher der Betrügereien ausgeforscht und festgenommen. Vor Gericht stellte sich nun aber heraus – er ist der Falsche.

0 Kommentare

Für neun heiß begehrte und in Österreich restlos vergriffene Suzuki-Geländewagen überwiesen ein Autohändler aus Tirol und einer aus Salzburg satte 158.200 Euro – geliefert wurde bis dato kein einziges Auto.

Name vom Angeklagten tauchte über auf
Vor Gericht in Innsbruck musste nun der mutmaßliche Drahtzieher hinter dem Betrug Platz nehmen. Der Name des 32-jährigen Slowaken tauchte nämlich auf sämtlichen WhatsApp, E-Mails und Kontodaten auf. Mehr als ein halbes Jahr saß der eigentlich als Hilfsarbeiter auf Baustellen arbeitende Mann in U-Haft. Doch er wehrte sich gegen die schweren Vorwürfe. „Es tut mir leid für die Händler, die viel Geld verloren haben. Aber ich bin unschuldig“, zeigte der Angeklagte Mitgefühl.

Zitat Icon

Mein Mandant wurde Opfer von Identitätsmissbrauch.

Verteidiger Adrian Gruber

„Auf der Anklagebank sitzt der Falsche“, meinte auch Verteidiger Adrian Gruber. Sein Mandant sei Opfer von Identitätsdiebstahl geworden. „Ein Bekannter hat mir angeboten, Miteigentümer bei einer Firma zu werden, die Autoersatzteile vertreibt“, erklärte der 32-Jährige. Dafür habe er bei einem dubiosen Anwalt oder Notar in Ungarn eine Unterschrift geleistet, das Unternehmen wurde dann aber nie gegründet.

Hoch professionelle Betrüger
Die geprellten Autohändler schilderten, wie professionell die Täter vorgingen: „Wir haben Rücksprache mit Importeuren gehalten und Fahrgestellnummern überprüft, aber nichts deutete auf einen Betrug hin.“

Lesen Sie auch:
Symbolbild
Arbeiterkammer half
Schrottreifes Auto: Händler wollte Kundin neppen
14.01.2026
Prozess um Betrug
Lkw-Ladung mit Nutella war nur ein süßer Bluff
25.11.2025
Dubioser Deal
Kaufvertrag für einen Porsche Cayenne gefälscht
20.01.2026

Freispruch dank gutem Alibi
Der Schöffensenat war am Ende überzeugt, dass der Angeklagte nichts mit der Abzocke zu tun hatte. Auch, weil der Slowake das Betrügerkonto an einem Tag eröffnet haben soll, an dem er in Haft saß. „Kein schlechtes Alibi“, sagte der Richter. Freispruch!

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tirol
13.02.2026 05:00
Jetzt kommentieren
Loading

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Schwer bewaffnet durchkämmten ICE-Beamte Gemeinden Minnesotas, um Migranten ohne Dokumente zu ...
Zwei Tote bei Razzien
Gefürchtete ICE-Beamte aus Minnesota abgezogen
Jasmin Schmidt und Andreas Rittner bekommen bereits zum dritten Mal Zwillinge.
Bald Neunfach-Mama
Frau in Bayern bekommt zum dritten Mal Zwillinge
Im vergangenen Juli sind vier Fahrgäste in einem deutschen ICE-Zug mit einer Axt angegriffen ...
Axtangriff in Bayern
Mann attackierte Fahrgäste und soll in Psychiatrie
Auch ein schwerer Unfall, bei dem mehrere Mönche verletzt wurden, konnte den „Friedensmarsch“ ...
Durch neun US-Staaten
Buddhistische Mönche marschierten für den Frieden
Die Angeklagten beim grausamsten Prozess, an den sich die Anwesenden erinnern konnten.
Krone Plus Logo
„Wussten, was sie tun“
So ticken sie: Das Psychogramm der Folter-Eltern
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Schock in Tirol: Mutter tötet Sohn und sich selbst
166.471 mal gelesen
In diesem Haus wurden die Leichen entdeckt.
Olympia
GOLD! Rot-weiß-rote Sensation in Team-Kombi
161.632 mal gelesen
Katharina Huber (re.) und Arianne Rädler jubeln über die Goldene.
Olympia
Nach Blamage: Shiffrin zittert vor ÖSV-Trainer
148.391 mal gelesen
Mikaela Shiffrin
Innenpolitik
Kern zieht gegen SPÖ-Chef Babler zurück!
1269 mal kommentiert
Innenpolitik
Die letzte Hoffnung, die der SPÖ nun noch bleibt
965 mal kommentiert
Christian Kern bei der Präsentation seines „Plan A“ im Jahr 2017
Oberösterreich
ÖVP-Politiker Wöginger für Anwalt „Bauernopfer“
734 mal kommentiert
Wöginger traf um 9.18 Uhr am Linzer Landesgericht ein.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf