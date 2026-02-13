„Betrüger“ saß halbes Jahr unschuldig in U-Haft

Name vom Angeklagten tauchte über auf

Vor Gericht in Innsbruck musste nun der mutmaßliche Drahtzieher hinter dem Betrug Platz nehmen. Der Name des 32-jährigen Slowaken tauchte nämlich auf sämtlichen WhatsApp, E-Mails und Kontodaten auf. Mehr als ein halbes Jahr saß der eigentlich als Hilfsarbeiter auf Baustellen arbeitende Mann in U-Haft. Doch er wehrte sich gegen die schweren Vorwürfe. „Es tut mir leid für die Händler, die viel Geld verloren haben. Aber ich bin unschuldig“, zeigte der Angeklagte Mitgefühl.