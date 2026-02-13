Conny Hütter verrät: „Am Abend vor dem Rennen …“

Die Erfüllung eines großen Traumes muss gebührend gefeiert werden. Das lässt sich Ski-Ass Cornelia Hütter natürlich nicht zweimal sagen. Nachdem sich die Österreicherin mit einer Bronzemedaille von ihren letzten Olympischen Spielen verabschiedet hatte – wurde sie im Austria House gebührend gefeiert. Kurzfristig fiel sogar der Strom aus. „Anscheind brauche ich ein bisschen Nervenkitzel“, verrät unsere Olympia-Heldin anschließend im Sportkrone-Interview. Zudem hat sie auf ein Geheimrezept zurückgegriffen ...
