Firma fälschte Geburtstage von jungen Mitarbeitern

Nur Hälfte der „Securitys“ war anwesend

Laut Sicherheitskonzept hätten 176 „Securitys“ im Einsatz sein sollen, tatsächlich trafen die Kontrolleure jedoch nur mehr 93 Mitarbeiter an – etwas mehr als die Hälfte der vorgeschriebenen Sicherheitsleute. Viele der Arbeitskräfte waren nicht mehr vor Ort.