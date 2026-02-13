Bei diesem Wirt landet Biber am Teller der Gäste

Der Biber hat sich in Kärnten so vermehrt, dass er von Jägern entnommen werden darf. Möglich macht das eine neue Verordnung des Landes Kärnten. Damit kann das eigentlich stark geschützte Wildtier von 1. September bis 31. März geschossen werden. Die Anzahl an Entnahmen ist in dieser Zeit aber auf 148 Biber-Individuen begrenzt.