Bei diesem Wirt landet Biber am Teller der Gäste

Quiche, Ragout: In Steuerberg in Kärnten kommen in einem Gasthof Bibergerichte auf den Tisch. Möglich macht das eine neue Verordnung in Kärnten. Die „Krone“ besuchte die Gastro-Familie Prodinger, die diesbezüglich mehr Einblicke gab.
Der Biber hat sich in Kärnten so vermehrt, dass er von Jägern entnommen werden darf. Möglich macht das eine neue Verordnung des Landes Kärnten. Damit kann das eigentlich stark geschützte Wildtier von 1. September bis 31. März geschossen werden. Die Anzahl an Entnahmen ist in dieser Zeit aber auf 148 Biber-Individuen begrenzt.
