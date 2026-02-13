Entscheidung LIVE: Herren-Skeleton ab 19.30 Uhr

Die Rückkehr an die Stätte seiner stärksten Saisonleistung hat Skeleton-Pilot Samuel Maier am Donnerstag bei den Olympischen Spielen in Italien kein Glück beschert. Zur Halbzeit des Männer-Bewerbs reihte sich der Tiroler auf Rang 14 ein, im November hatte er im Eiskanal von Cortina zum Weltcupauftakt noch Rang zwei belegt. Maiers Rückstand auf einen Stockerlplatz betrug 1,57 Sekunden, auf den führenden britischen Saisondominator Matt Weston fehlten dem 26-Jährigen 2,03 Sek.