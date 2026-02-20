Wenn sie kommt und weint: Orgasmen und ihre Folgen

Das medizinische Verständnis des weiblichen Orgasmus richtet den Blick meist auf das, was als „normal“ gilt: eine körperliche Entspannung und emotionale Befriedigung. Physiologisch beschreibt man den Orgasmus in der Regel als kurze Phase intensiver Entspannung als Reaktion auf sexuelle Stimulation. Emotional gilt er als subjektiver Höhepunkt dieser Reaktion.