Auch Kabinencrews legen ab Mittwoch Arbeit nieder

An den Flughäfen kam es zu Beginn der vierten Streikwelle in diesem Jahr zu zahlreichen Ausfällen. In Frankfurt wurden für beide Tage insgesamt mehr als 1100 Starts und Landungen gestrichen, in München 710 Flugbewegungen. Die Lufthansa plante, etwa die Hälfte der Langstreckenflüge durchzuführen, während auf Kurz- und Mittelstrecken rund ein Drittel der Verbindungen stattfinden sollten. Für den Folgetag wurde eine ähnliche Lage erwartet. Bei Eurowings sollten etwa 60 Prozent des ursprünglichen Flugplans umgesetzt werden.