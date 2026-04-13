Atomkraftwerk im Iran
Russland evakuiert fast gesamtes Personal aus AKW
Russland hat angesichts der unsicheren Lage im Iran nahezu sein gesamtes Personal aus dem Atomkraftwerk Bushehr abgezogen. Nur noch rund 20 russische Mitarbeiter bleiben vor Ort. Gleichzeitig signalisiert Moskau weiter Bereitschaft für eine Lösung im Atomstreit.
Russland hat wegen der weiterhin angespannten Lage im Iran nahezu sein gesamtes Personal aus dem Atomkraftwerk Bushehr abgezogen. Wie der Leiter der russischen Atombehörde Rosatom, Alexej Lichatschow, mitteilte, verließen am Montag weitere gut hundert Mitarbeiter die Anlage. Damit befinden sich aktuell nur noch rund 20 russische Manager und Techniker vor Ort.
Das Kraftwerk in Bushehr betreibt den einzigen aktiven Atomreaktor des Iran, der laut Internationaler Atomenergiebehörde (IAEA) im Jahr 2011 erstmals ans Stromnetz angeschlossen wurde. Russland war maßgeblich am Bau beteiligt, und seitdem unterstützten zahlreiche russische Fachkräfte den Betrieb. Seit Beginn des Iran-Krieges wurde dieses Personal schrittweise reduziert.
Zudem bekräftigte Russland seine Bereitschaft, im Falle einer Einigung zwischen den USA und dem Iran über ein Ende des Konflikts angereichertes Uran aus dem Iran zu übernehmen. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow erklärte, dieser Vorschlag sei von Präsident Wladimir Putin im Austausch mit den USA und Staaten der Region eingebracht worden. Das Angebot bestehe weiterhin, sei jedoch bislang nicht umgesetzt worden.
Anreicherung von Uran
Für eine Atombombe sind etwa 25 kg von über 90 Prozent angereichertem Uran nötig. Der Iran reichert laut der IAEA derzeit Uran auf 60 Prozent an, was technisch nicht sehr weit von der Waffenfähigkeit entfernt ist.
Nach Einschätzung der IAEA ist der Iran derzeit das einzige Land ohne eigene Atomwaffen, das Uran auf einen Reinheitsgrad von 60 Prozent anreichert. Westliche Staaten werfen Teheran seit Jahren vor, ein Atomwaffenprogramm zu verfolgen, was die iranische Regierung zurückweist. US-Präsident Donald Trump nannte das iranische Atomprogramm einen der Gründe für den aktuellen Konflikt.
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