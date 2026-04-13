Russland evakuiert fast gesamtes Personal aus AKW

Zudem bekräftigte Russland seine Bereitschaft, im Falle einer Einigung zwischen den USA und dem Iran über ein Ende des Konflikts angereichertes Uran aus dem Iran zu übernehmen. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow erklärte, dieser Vorschlag sei von Präsident Wladimir Putin im Austausch mit den USA und Staaten der Region eingebracht worden. Das Angebot bestehe weiterhin, sei jedoch bislang nicht umgesetzt worden.