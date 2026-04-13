Argentinien bangt vor WM um Stammkraft Romero

Österreichs Gegner Argentinien bangt vor der WM in Nordamerika um die Fitness von Innenverteidiger Cristian Romero. Der Kapitän von Tottenham erlitt bei der 0:1-Niederlage in Sunderland laut Medienberichten vom Montag eine Bänderverletzung im Knie.
Der 27-jährige Romero könnte demnach fünf bis acht Wochen ausfallen. Die Saison ist für den Klubkollegen von Kevin Danso zu Ende. Die ÖFB-Elf misst sich am zweiten Spieltag der WM-Gruppenphase am 22. Juni mit Argentinien.
Romero war zuletzt Stammspieler beim Weltmeister und führte das Nationalteam mitunter als Kapitän aufs Feld. Beim Titelgewinn 2022 in Katar war er im Finale dabei. Im Spiel gegen Sunderland kollidierte er mit seinem Torhüter Antonin Kinsky und ging dann mit Tränen in den Augen vom Feld.
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