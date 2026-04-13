Argentinien bangt vor WM um Stammkraft Romero

Romero war zuletzt Stammspieler beim Weltmeister und führte das Nationalteam mitunter als Kapitän aufs Feld. Beim Titelgewinn 2022 in Katar war er im Finale dabei. Im Spiel gegen Sunderland kollidierte er mit seinem Torhüter Antonin Kinsky und ging dann mit Tränen in den Augen vom Feld.