Aufatmen in Budapest: „Hauptsache, Orbán ist weg!“

„Es ist zu Ende!“, skandierten Tausende Menschen in Ungarns Hauptstadt Budapest, Fahnen schwenkend und von Hupkonzerten begleitet bis in die frühen Morgenstunden. Feuerwerk und andere Pyrotechnik erhellten den nächtlichen Himmel. Die „Krone“ war Augenzeuge der Partynacht und hat am Tag danach mit glücklichen Tisza-Wählern – aber auch Fidesz-Sympathisanten gesprochen.
„Es ist nicht so, dass ich zu hundert Prozent für Tisza bin, aber ich bin zu hundert Prozent gegen das System Orbán“, erklärt Emese Hajdu-Vajda im Gespräch mit der „Krone“. Gleichzeitig stellt die Zuckerbäckerin klar, dass sie den Aufstieg Péter Magyars von einem politischen Niemand zur Galionsfigur der Opposition von Anfang an verfolgt hat. „Ich war bei seiner allerersten Kundgebung gegen die Regierung in Budapest dabei und vertraue darauf, dass er seine Versprechen hält“, blickt die Mutter von zwei Kindern nun einer optimistischen Zukunft entgegen.
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